Mulher é presa tentando entrar com maconha escondida na vagina no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas

Foi presa nesta quinta-feira, dia 3 de agosto, durante a revista pessoal de acesso ao Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), Viviane de Jesus Lima, de 22 anos, moradora da Travessa Zaire, nº 109, no Bairro Ulisses Guimarães, região oeste da cidade, flagrada pelas agentes penitenciárias com 240 gramas de maconha, droga embalada com plástico transparente e introduzida em suas partes íntimas.

Em seguida ao flagrante a mulher acabou sendo encaminhada à sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentada à delegada Andressa Carvalho, de plantão na unidade. Na tarde desta quinta-feira (3) a polícia informou que Viviane levaria o entorpecente para o seu companheiro, Gilson Barbosa do Santos, que está custodiado na cela 8 do Pavilhão B.

A acusada foi levada à carceragem da Polícia Civil, que segue investigando o caso. Como a quantidade de maconha está bem acima do que poderia justificar consumo pessoal, ela deve responder por tráfico, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. (Da redação TN)