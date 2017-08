Mulher grávida é presa tentando entrar com droga e dinheiro no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas

Foi presa neste domingo, dia 13 de agosto, após uma ação das agentes penitenciárias responsáveis pelas revistas femininas no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), Ana Virgínia das Neves, a “Viviane”, de 24 anos de idade, flagrada tentando entrar na unidade prisional com um tablete de maconha e três papelotes de cocaína, introduzidos em suas partes íntimas.

Segundo informações divulgadas pela direção do CPTF, a acusada iria visitar o seu companheiro Adenilson Marques, que foi preso por roubo. Após ser descoberta com os entorpecentes, a mulher, que está grávida, acabou conduzida à sede da 8ª COORPIN, onde o caso foi registrado e apresentado à delegada Maria Luíza, de plantão na unidade. Além da droga, as agentes penitenciárias encontraram ainda a quantia de R$ 1.027,00, dinheiro que estava escondido no sutiã e na cintura da acusada.

Após ouvir as agentes, bem com a mulher, a delegada Maria Luíza flagranteou Ana Virgínia das Neves, a “Viviane”, de 24 anos de idade, por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006. Como na 8ª Coorpin não possui cela específica para mulheres, a flagranteada será transferida para a ala feminina do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas – CPTF. (Por Ronildo Brrito)