Mulher morre e três são baleados após jogo do Intermunicipal em Itabuna

Uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas neste domingo (24) na cidade de Itabuna, no sul da Bahia. O caso aconteceu no bairro Damião Gomes, depois que aconteceu um jogo pelo Campeonato Intermunicipal. Enquanto as pessoas comemoravam em bares da região, homens chegaram armados em um carro, de cor prata, efetuaram os disparos.

Ariana dos Santos, de 32 anos, foi atingida com um tiro no peito e morreu. Três pessoas estão internadas: Cristiane dos Santos Pereira, 31, que foi atingida na cabeça; Vinícius dos Santos Carvalho, 28, atingido por um tiro na nuca; e Lucas Barbosa da Silva, 22, ferido com um tiro no olho. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Segundo a Polícia Militar o caso aconteceu por volta das 17h. As vítimas foram socorridas por populares para o Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, na própria cidade de Itabuna. Policiais do 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna (BPM), realizaram buscas em pelo menos quatro bairros da cidade, mas ninguém foi preso. (Informações: Correio)