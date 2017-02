Mulheres são presas furtando lojas em Itabela; uma já cumpriu pena em Teixeira de Freitas Fotos: Giro de Notícias

Foram presas pela Polícia Militar de Itabela, Juliana Silva Prates, de 27 anos, Luci Dayane Dias Limeira, 26 e Simone Novais de Oliveira, 18, apontadas como autoras de um furto de roupas em um estabelecimento comercial da cidade. As três foram detidas, segundo a polícia, quando tentavam implementar um segundo furto, também contra uma loja de roupas no centro de Itabela.

Conforme os policiais militares responsáveis pela ação, as três mulheres, após serem presas, foram apresentadas à Delegacia da Polícia Civil de Itabela (DEPOL), juntamente com os materiais recuperados. De acordo com a polícia, uma delas já cumpriu pena por tráfico de drogas na cidade de Teixeira de Freitas.

Com as três acusadas foram apreendidas diversas peças de roupa adultas que tinham sido furtadas da loja Bela Dona, localizada na Avenida Santos Dumont, no centro da cidade. Na saída da Uni, segunda loja furtada, as três, que residem em Eunápolis, acabaram sendo abordadas e presas. (Por Ronildo Brito)