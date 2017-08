Museu Krajcberg será integrado à cidade de Nova Viçosa, é o que propõe o vereador Anastácio com requerimento de ciclovia e rotatória

Em agenda a Salvador, o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Viçosa, vereador José Anastácio (DEM), protocolou junto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado da Bahia, que tem como gestor da pasta o ex-governador e amigo do artista plástico e ambientalista Frans Krajcberg, Jaques Wagner, o requerimento que demanda sobre a necessidade de urbanizar a BA 998 no trecho que compreende a entrada da cidade até a altura do Museu Frans Krajcberg. No requerimento Anastácio cita a necessidade de uma ciclovia, iluminação e uma rotatória para possibilitar que o museu venha ser integrado de fato ao aspecto da cidade.

O Museu Krajcberg, criado via projeto de lei – Fundação Museu Frans Krajcberg -, ainda na gestão de Jaques Wagner como governador do Estado da Bahia, é um instrumento que tem o objetivo de preservar o acervo do ambientalista polonês de 96 anos, há mais de 60 na Bahia, radicado no sítio Natura, município de Nova Viçosa. “O acervo de Frans Kracjberg é composto por mais de mil esculturas, relevos, desenhos, fotografias e filmes que precisam ser vistos não somente por turistas das mais diversas partes do mundo, más também pelo povo de Nova Viçosa, que precisa ter aquele sentimento de pertença, ter orgulho e principalmente conhecer, pois você fala com maior propriedade e com mais orgulho daquilo que você conhece”, ressaltou Anastácio.

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, vê nessa iniciativa do presidente da Câmara de vereadores, José Anastácio, a síntese de como é importante para um município um Legislativo que busca exercer na essência as suas funções. “Observe que nós temos cobrado celeridade nas obras do museu, mas nossa cobrança não contemplava essa ação de integração do espalho com a cidade. Mas veja que uma Câmara que tem um presidente antenado já consegue visualizar além do que estava posto, por isso quero parabenizar o vereador e presidente da Câmara, Anastácio pela ousadia, e dizer que vamos endossar o requerimento dele junto ao governador Rui Costa”.

Frans Kracjberg é considerado um dos 10 artistas vivos mais importantes do mundo e o mais importante escultor do Planeta Terra, além de pintor, escultor, gravador e fotógrafo, ele é o único brasileiro que possui um museu em Paris, na França. “Essas ações que pontuamos no requerimento, além de um embelezamento natural da rodovia, vai proporcionar um espaço extra de lazer para a cidade, uma vez que a comunidade usa o acostamento da rodovia para se exercitar, fazendo suas caminhadas ou pedalando. Vamos aumentar a segurança uma vez que viabilizaremos uma iluminação adequada e acima de tudo, fazer com que o museu esteja dentro da cidade, pois a sua localização está distante 4 km de Nova Viçosa”, concluiu o vereador Anastácio em sua justificativa para o requerimento. (Da redação TN)