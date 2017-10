Mutirão da saúde em Alcobaça para atender pacientes com glaucoma

A ação será realizada no próximo dia 19 de outubro, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 01, localizada no centro de Alcobaça. Ao longo de todo o dia serão realizados consultas e exames para a detecção do glaucoma.

O público alvo são pacientes com idade acima dos 40 anos, principalmente, aqueles diagnosticados com diabetes e hipertensão. Esses pacientes devem comparecer ao posto de atendimento entre 08h e 17h, com preferência da ordem de chegada, devendo apresentar, no ato da consulta, Cartão do SUS, Cartão da Família, a Carteira de Identidade (RG original e xerox), além de um comprovante de residência.

O Secretário de Saúde, Robson Mattos, explicou os procedimentos necessários para os pacientes atendidos na rede pública de saúde. “Os pacientes podem procurar as unidades básicas de saude onde são atendidos e agendar o atendimento para esse dia, quando vamos ter uma grande estrutura para iniciar o tratamento dos pacientes diagnosticados com a doença”, afirmou.

O GLAUCOMA: É uma doença que atinge os olhos, ocorrendo principalmente quando há um aumento da pressão intraocular, chegando a lesionar o nervo ótico e provocar problemas de visão. A falta de tratamento pode levar à cegueira. A doença surge quando há uma alteração no bloco ocular e é uma das maiores causas de cegueiras. Os pacientes de risco são aqueles com mais de 40 anos, diabéticos, pessoas com problemas de pressão intra-ocultar elevada, miopia, usuários de corticoide ou que tenham casos da doença na família. (Da redação TN)