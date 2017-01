Na busca por ideias inovadoras vereadores de Pedro Canário visitam Câmara de Teixeira de Freitas

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), recebeu nesta quarta-feira (11/01), a visita do presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, vereador Idelbrando Silva de Freitas (PDT), que veio na companhia de outros dois colegas vereadores, João Mendes Amorim (PROS) e Denis Pereira Amâncio (PSDB).

Os parlamentares capixabas vieram conhecer a estrutura da Câmara Municipal Teixeirense e teve o objetivo de conhecer a realidade do município vizinho tanto em estrutura física, quanto em estrutura funcional e, sobretudo, estreitar a interlocução entre os poderes irmãos e em busca de ideias e boas práticas que possam ser aplicadas na sua cidade.

Os edis capixabas foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador Agnaldo da Saúde, que acompanhou a visita ao lado do vereador Joris Bento Xavier (PTC), mostrando e explicando sobre a estrutura do Legislativo teixeirense, mostrando-lhes os gabinetes e a funcionalidade administrativa.

Os vereadores capixabas percorreram todo prédio do Poder Legislativo local e conheceram o Memorial da Câmara, o inovador projeto da Rádio Câmara FM e as futuras instalações da TV Câmara, além de outros projetos modelos que a Câmara teixeirense desenvolve no município, especialmente o “legislativo na escola”.

O presidente Agnaldo da Saúde disse que o encontro com o colega presidente Idelbrando Freitas teve o objetivo de estreitar os laços entre os vereadores da região, pois a partir dessa união há maiores possibilidades de conquistarem juntos benfeitorias para a tríplice fronteira regional.

“Essas visitas são muito proveitosas e propiciam aos vereadores a oportunidade de uma melhor integração com todos os segmentos da comunidade regional. Esse tipo de iniciativa é bastante produtivo, pois demonstra o interesse da vizinha Câmara de Pedro Canário em buscar o bem comum”, destacou o presidente Agnaldo.

O presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, vereador Idelbrando Freitas, disse que ficou entusiasmado com o que viu, especialmente sobre os projetos desenvolvidos com alunos e comunidades baseados nas proposições dos vereadores. Para ele, já é hora de pensar em trabalhar em prol da região, pois cada dia mais se observa a necessidade de buscar recursos em grande escala para atender o maior número de pessoas possível. E a união entre os vereadores dos municípios vizinhos facilita a busca desses recursos e todo mundo sai ganhando

“Essa nossa visita à Câmara de Teixeira de Freitas, além de cortesia é uma forma de conhecermos melhor a realidade dos nossos vizinhos, mas também de buscar estreitar os laços e unirmos em prol da busca de benfeitorias para a nossa região, pois sabemos que precisamos, além de lutar pela melhora de nosso município canarense, é preciso melhorar a nossa região, que possa beneficiar a nossa tríplice fronteira”, ressaltou o presidente capixaba Idelbrando Freitas.

O vereador e radialista Denis Amâncio, locutor da Rede de Rádios Sim e eleito pela primeira vez ao parlamento de Pedro Canário, saiu motivado com o que viu na Câmara de Teixeira de Freitas e sugeriu intercâmbio de servidores das duas câmaras municipais, para aperfeiçoamento técnico sobre inúmeros procedimentos adotados pela Casa na área de licitações, terceirização de serviços e melhorias no controle administrativo.

“A funcionalidade da Câmara de Teixeira de Freitas é admirável e a aquisição da Rádio Câmara FM é uma conquista grandiosa para o parlamento. Realmente é preciso valorizar o trabalho dos vereadores, pois os parlamentares é que são os pára-choques da democracia. São nos municípios que as pessoas vivem e as câmaras municipais são o reflexo da sociedade”, argumentou o vereador capixaba Denis Amâncio.

O vereador capixaba João Mendes Amorim disse que a função deles, apesar do recesso parlamentar na maioria das instituições do país, é conhecer exemplos que pudessem ser aplicados na melhoria das condições do trabalho parlamentar em Pedro Canário. Amorim elogiou a conquista do projeto da Rádio Câmara FM e disse que a instalação do meio de comunicação vai garantir transparência nos atos da gestão legislativa e aproximar a população do trabalho desenvolvido pelo Poder Legislativo.

O vereador capixaba João Amorim disse que a visita proporcionou a possibilidade de ter analisado a tradição de atuação dos vereadores teixeirenses, apenas para ter como base suas atuações na sociedade, podendo conhecer áreas que os mesmos priorizam os projetos que valorizam e levam benefícios a população. Questões relacionadas ao meio ambiente, transporte público, inclusão social e modernização dos instrumentos legislativos fizeram parte da conversa entre os parlamentares. A troca de experiências continuou no almoço. (Por Athylla Borborema).