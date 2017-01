Na porta da Prefeitura: Homem usa cartaz para pedir emprego em Itanhém

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 4 de janeiro, na cidade de Itanhém. Sem emprego há mais de um ano, e sem renda fixa, Jânio Barbosa Brito, de 34 anos, morador da cidade, usou a criatividade para chamar a atenção da prefeita Zulma Pinheiro. Com um cartaz em mãos ele passou horas na porta da prefeitura, pedindo um trabalho.

“Estou desempregado, sou casado e a minha esposa está grávida, por isso resolvi usar o cartaz. Poderia pedir uma cesta básica, porém, prefiro um emprego”, escreveu.

Em entrevista à imprensa local, Jânio completou: “Para as pessoas parece meio vergonhoso, dá pra ver a expressão delas. Eu não acho vergonhoso, é uma necessidade que tenho. Prefiro me humilhar na porta da prefeitura, do que fazer coisas erradas”.

O pedido de emprego é dos grandes problemas enfrentados até agora pelas novas gestões, principalmente nas pequenas cidades, onde as prefeituras são as maiores empregadoras. A assessoria de Zulma Pinheiro não informou se a nova prefeita chegou a presenciar o pedido de emprego do morador. (Informações: Medeiros Dia a Dia)