Namorado de Fátima Bernardes assume cargo no governo de PE

Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, foi nomeado como diretor presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe), órgão vinculado à Secretária de Agricultura do Governo de Pernambuco. A nomeação foi publicada no Diário Oficial deste sábado (11), com data retroativa a 1º de novembro.

Formado em Direito, Túlio é do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Em 2014, ele chegou a concorrer ao cargo de deputado federal, mas não chegou a ser eleito.

“É tão pequeno tratar sobre esse assunto (fama) quando há outras pautas sociais que são bem mais importantes”, disse Túlio à Folha de S. Paulo, falando do namoro pela primeira vez. “Fátima me apoia, me dá força. Está sempre ao meu lado”, conta. “Não sei se me candidataria outra vez, porque a política brasileira é muito desigual”, acrescenta. Ele destaca, no entanto, assuntos que considera de maior importância para o país. “Ensino de qualidade, direito a meia entrada para estudantes e problemas agrários são questões que merecem mais atenção”. (Informações: Correio)