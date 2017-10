Não parou: Ciclista Dérick Lira morre após ser abalroado por carro na BA-290

No início da noite desta segunda-feira, dia 23 de outubro, Dérick de Almeida Lira, de 38 anos de idade, integrante do grupo Metal Bike, morreu após ser abalroado por um veículo na rodovia BA-290, na descida de uma ladeira entre a Fazenda Cascata e a empresa Scopel. Informações dão conta que Dérick, um dos mais respeitados designers gráficos da região, teria sido atropelado por um veículo Volkswagen Saveiro, de placa não anotada. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro à vítima.

Logo em seguida os outros ciclistas que pedalavam em companhia de Dérick acionaram o SAMU, que socorreu a vítima em estado grave ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). Instantes depois o ciclista teve que ser transferido para o Hospital São Paulo, pra fazer uma tomografia, mas pouco tempo depois sofreu uma parada cardíaca e apesar do esforço da equipe médica para reanimá-lo, ele acabou não resistindo e veio a óbito.

Durante todo a noite foi grande a movimentação de dezenas de amigos e colegas de ciclismo no Hospital Municipal, onde diziam não acreditar no ocorrido. O óbito foi comunicado à Polícia Civil e ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

No local a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), recolheu o retrovisor do veículo e pelo número de série da fábrica, o veículo pode ser identificado. As investigações em torno do atropelamento fatal serão coordenadas pelo delegado Júlio César Telles, responsável pelo plantão na 8ª Coorpin.

Designer

Entre outros serviços o designer Dérick Lira foi o responsável pela criação da logomarca do Teixeira News. (Por Ronildo Brito)