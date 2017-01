Não sou traficante: Dupla é presa e indiciada por tráfico de drogas em Teixeira de Freitas

Na madrugada desta quarta-feira, dia 11 do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), após denúncias anônimas, danço conta que em um bar, localizado na Rua Humberto Campos, no Bairro Caminho do Mar I, teria dois indivíduos praticando a comercialização de drogas, montaram uma campanha numa esquina próxima e flagraram a “boca de fumo”.

Quando a guarnição chegou ao local informado, os dois suspeitos saíram em disparada e dispensaram uma sacola em um terreno próximo. A dupla foi perseguida e alcançada, e quando a guarnição voltou ao terreno, encontrou a sacola, contendo 67 buchas de maconha. Com um dos fujões foi apreendida a quantia de R$ 213,00.

Os acusados que receberam voz de prisão foram identificados como Daniel de Jesus Souza, de 20 anos, morador da Rua Vila Lobos, no mesmo bairro da ação policial e André Laranjeira de Oliveira, 22, residente à Rua Juarez Tavares, também no Caminho do Mar I. A dupla foi apresentada à delegada Maria Luíza Ribeiro, de plantão na 8ª Coorpin, para as devidas providências. Após oitiva, os acusados foram autuados por crime de tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da Lei 11.343/2006 e permanecem custodiados à disposição da Justiça.

Durante depoimento, Daniel disse que é trabalhador e que nunca foi preso, muito menos por envolvimento com drogas. O Daniel negou veemente a propriedade da droga e disse que apenas estava bebendo uma cerveja no bar. Já André também negou a propriedade da droga e disse que o dinheiro é do bar, é da venda de cerveja. A dupla segue presa à disposição da Justiça. (Da redação TN)