“Negão Matador”: Polícia Civil esclarece duplo homicídio em Teixeira de Freitas

A Polícia Civil de Teixeira de Freitas informa a conclusão das investigações envolvendo os homicídios de Ejiones Santos de Jesus, o “Régis” e Abel Tavares Guedes, crimes ocorridos na noite do dia 15 de outubro de 2016, por volta das 23h30, em frente ao Bar das Coleguinhas, na Rua “G”, Bairro Residencial Castelinho, região leste da cidade.

O corpo de Ejiones foi encontrado pelas equipes plantonistas da Polícia Civil e Departamento de Polícia Técnica (DPT) e durante o levantamento cadavérico e perícia de local, respectivamente, ficou constatada uma perfuração provocada por arma de fogo na cabeça e o corpo estava dentro do veículo Volkswagen Gol, de cor azul, placa CIL-1433.

A outra vítima fatal, Abel Tavares Guedes, baleada próximo ao veículo, foi socorrida por populares e acabou falecendo no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), em decorrência dos ferimentos de arma de fogo sofridos. Com as investigações realizadas pela equipe da Polícia Civil, liderada pelo delegado Manoel Andreeta e coordenada pela delegada Valéria Fonseca Chaves, titular de Teixeira de Freitas e coordenadora da 8ª Coorpin, respectivamente, passou-se a saber que o autor do duplo homicídio foi a pessoa identificada por Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, tendo como motivação o envolvimento dos protagonistas com o tráfico de drogas no Bairro Residencial Castelinho.

Segundo o delegado Manoel Andreeta, as vítimas Ejiones e Abel se encontravam no bar, consumindo bebidas alcoólicas, quando o autor Ivanildo chegou em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor cinza e placa não identificada, chamando as vítimas para conversar em separado, utilizando o veículo Gol, para que mais ninguém ouvisse o que eles tratavam. “No momento em que as vítimas entraram no veículo, o autor Ivanildo, que se encontrava em pé, ainda na parte de fora do veículo, surpreendentemente, sacou o revólver e efetuou um disparo na cabeça da vítima Ejiones, provocando sua morte imediata. Nesse momento, a vítima Abel abriu a porta do carro e tentou fugir, sendo alvejada na região do abdômen, quando já se encontrava do lado de fora do carro”, informa Andreeta.

Ainda conforme o delegado Manoel Andreeta, com os desdobramentos das investigações, ficou comprovado que a vítima Ejiones era um dos chefes do tráfico atuante no Bairro Residencial Castelinho, e que havia sido preso pouco tempo antes de sua morte, pela prática de tráfico de drogas, cumprindo pena no CPTF, após ter sido flagrado com cerca de meio quilo de maconha. “Como efeito, Ejiones ficou devendo a droga para seu fornecedor e vinha sendo ameaçado de morte caso não quitasse sua dívida, sendo esse o motivo de sua morte”, completa.

O procedimento encontra-se em fase de saneamento e conclusão, sendo encaminhado para os delegados adjuntos da Delegacia Territorial (DT). O executor do duplo assassinato, Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, que já é considerado um dos maiores assassinos de aluguel de Teixeira de Freitas, encontra-se preso à disposição da Justiça. (Da redação TN)