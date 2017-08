No aniversário de Una, Rui entrega obras e autoriza licitação para recuperação de rodovia

O governador Rui Costa visitou, nesta quarta-feira (2), o município de Una, no sul do estado, onde participou da comemoração dos 93 anos de emancipação política da cidade, junto com a população unense. Na ocasião, Rui inaugurou novos equipamentos para a saúde da região, entregou caminhonetes para produtores rurais e assinou convênios do Bahia Produtiva. O governador ainda foi homenageado com a Comenda de Honra ao Mérito, oferecida pelo município a pessoas que contribuem com o desenvolvimento local.

“Hoje, estamos assinando mais um contrato para beneficiar a agricultura familiar, publicando a nova licitação da estrada, e também providenciando a licitação para operação profissionalizada do aeroporto aqui da região, na Ilha de Comandatuba. Com isso, vamos intensificar o turismo e aumentar a geração de empregos em Una. Além disso, tive o privilégio e a oportunidade de acompanhar a entrega de veículos agrícolas e equipamentos para o hospital da cidade”, destacou Rui.

A visita começou com uma missa na Paróquia São José, onde o governador recebeu a comenda. Em seguida, Rui participou da inauguração do Núcleo de Apoio à Associações e Pequenos Produtores (NAAP) do município, da entrega das obras de revitalização da Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida e da reinauguração da Escola Municipal Carmosina Rocha.

Rui Costa também se encontrou com alunos do colégio Estadual Menandro Minahim, para o qual anunciou obras de reforma, e ainda autorizou o novo processo licitatório para pavimentação da rodovia que dá acesso à Ilha de Comandatuba, no trecho do entroncamento com a BA-001. Com extensão de três quilômetros, a obra tem um investimento de mais de R$ 2,5 milhões e irá beneficiar cerca de 22 mil moradores dos municípios de Ilhéus, Itabuna e Una, por meio da Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra). O governador também participou da inauguração da sede da Samu, no município.

Bahia Produtiva

Ainda em Una, Rui autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar o convênio do Programa Bahia Produtiva com a Associação dos Indígenas Tupinambá Rural, moradores da Serra das Trempes II, selecionada no edital de cultivo de cacau. O investimento de R$ 224 mil vai beneficiar diretamente 20 famílias, com a implantação de uma unidade de beneficiamento e secagem de cacau e um kit de transporte de matéria prima com caminhão tracionado para os produtores. (Da redação TN)