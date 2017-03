No “Dia Mundial da Juventude” vereadores aprovam proposições voltadas aos jovens de Teixeira de Freitas

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas em sua sessão ordinária na manhã desta quarta-feira (29/03), sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), realizou uma plenária em homenagem ao Dia Mundial da Juventude que se comemora hoje, dia 30 de março, quando vários vereadores apresentaram proposições legislativas versando indicações em beneficio da criança, do adolescente e do jovem. O plenário recebeu a visita dos alunos do IFA – Instituto Fundação Francisco de Assis que conheceram as instalações do Poder Legislativo e o seu funcionamento, terminando as atividades acompanhando a sessão plenária.

A sessão também recebeu a presença dos alunos do ICED – Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento, que toca o Projeto Orquestrando Futuros e a Orquestra 9 de Maio, sob a liderança do maestro Orley Silva. Os pais dos alunos também compareceram a sessão e o objetivo não foi somente o “Dia Mundial da Juventude”, houve um movimento em busca de apoio do parlamento, objetivando conscientizar o Governo Temóteo Brito para não deixar acabar o projeto de música erudita, além de reivindicar os dois meses em atraso da gestão anterior e a falta de compromisso da atual gestão com o projeto, o que tem feito o programa perder os seus mais essenciais profissionais.

O vereador Joris Bento Xavier (PTC), apresentou uma proposição requerendo ao prefeito municipal que encaminhe à Câmara Municipal, o Projeto de Lei versando sobre o Plano Municipal de Políticas Públicas da Juventude, na forma de Anteprojeto em anexo. Conforme o vereador Joris Bento, o documento será um marco legal na consolidação das políticas públicas voltadas para os jovens, que constituem cerca de 30% da população de Teixeira de Freitas.

“Com esse plano construído conjuntamente entre poder público e sociedade, a juventude teixeirense dará um exemplo e mostrará que tem maturidade para estruturar, democraticamente, um planejamento para orientar toda a política pública municipal das diversas secretarias para que a gente possa continuar construindo um futuro melhor para nossos jovens, com um plano que oriente para os próximos dez anos as ações para a juventude do nosso município”, disse Joris Bento que é o vereador mais jovem da casa.

O vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), teve aprovada uma indicação legislativa que solicita ao Poder Executivo Municipal que encaminhe ao Poder Legislativo, um Projeto de Lei versando sobre a implantação do “Projeto Dialogando com a Juventude”, previsto para as escolas e comunidades, na forma do Anteprojeto em anexo. O projeto do vereador Belitardo, visa fomentar a incorporação da cultura da prevenção à atuação dos profissionais, adolescentes e jovens entre 13 a 29 anos, orientando a construção de um conhecimento compartilhado na equipe que favorece a inclusão dessas ações de prevenção e orientação na vida do público alvo.

Os vereadores Jonathan de Oliveira Molar (SD) e Valci Vieira dos Santos (SD) apresentaram uma indicação solicitando ao prefeito municipal que sejam instituídas as Olimpíadas do Conhecimento na rede pública municipal de ensino. A proposição prevê que as Olimpíadas do Conhecimento sejam instituídas na rede pública municipal de ensino, a qual tem como objetivo identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas cientificas e tecnológicas, proporcionando desafios aos estudantes, visando o aprimoramento de suas formações.

O vereador Manoel Pedro da Silva Neto, o “Pedrão” (PV), apresentou uma indicação legislativa requerendo ao prefeito municipal que seja construído um campo de futebol Society, no Loteamento João Mendonça, no bairro Nova Jerusalém, na zona leste da cidade, para atender estudantes, jovens e desportistas da região. O vereador “Pedrão” ainda indicou uma outra proposição que requer do Poder Executivo Municipal a construção de uma Praça da Juventude com a instalação de uma academia ao ar livre, no Loteamento João Mendonça, no bairro Nova Jerusalém.

O vereador Ailton Lacerda Ferreira (PSC) apresentou uma indicação requerendo ao prefeito municipal a construção de uma Praça da Juventude, numa área em frente ao cemitério Jardim da Saudade na Avenida Euclides da Cunha, no bairro Nova Teixeira. E o vereador Darlan Martins Lopes (PSD) apresentou uma outra indicação requerendo ao prefeito municipal a construção de uma outra Praça da Juventude no bairro Colina Verde, na zona norte da cidade, munida de bancos, mesas para jogos, arborização e toda infraestrutura esportiva para contemplar jovens, adultos e idosos.

A vereadora Erlita Conceição de Freitas (PT) teve uma indicação aprovada em que requereu ao Poder Executivo Municipal, ações de promoções em favor dos deficientes físicos da cidade, realizando competições esportivas para portadores de necessidades especiais, como forma de se promover saúde e bem estar para estas pessoas de mobilidade reduzida que já não contam com uma cidade devidamente projetada para esta espécie de mobilidade.

Já o vereador Marcílio Carlos Goulart (PT), requereu por meio de duas proposições legislativas que foram aprovadas em plenário, ao Poder Executivo Municipal a aquisição de uma área destinada a construção do Clube do Servidor Público Municipal da Câmara e Prefeitura de Teixeira de Freitas. E a outra proposição requer a construção de um campo de futebol com vestiários e arquibancadas em um espaço situado aos fundos do Posto de Saúde, do bairro Eixo Sul. (Por Athylla Borborema).