Nos 100 dias de gestão o prefeito Manoelzinho assegura que devolveu a dignidade e a esperança do povo de Nova Viçosa

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), comemorou nesta segunada-feira (10/04), os seus primeiros 100 dias desta sua nova administração e pontuou os avanços na infraestrutura, no trato com as ações públicas, o zelo com a máquina pública e a volta da relação humanizada com a população. Se dizendo ciente de que parte dos 100 dias que passaram foi utilizada na “arrumação da casa”, o prefeito lembrou que o trabalho deve se concentrado em resultados concretos e que objetivem a melhoria da qualidade de vida da população e a execução de ações transparentes e responsáveis de gestão pública.

As melhorias na saúde tem sido um dos grandes destaques nesses primeiros meses de trabalho. Manoelzinho citou como exemplo que, quando assumiu a Prefeitura, o município enfrentava um grande surto de Dengue, Zika Vírus e Chikungunya, o Hospital Municipal estava com o teto por desabar e sem profissionais de saúde e o interior do município estava descoberto de enfermeiros e atendimento médico. Menos de 20 dias depois foram empossados 31 novos agentes de endemias, concluída a primeira etapa da reforma do prédio e várias especialidades foram implementadas no hospital, além de ter sido iniciada uma grande operação de atendimento à população residente no interior do município com equipes de enfermeiros, médicos e dentistas. “Nunca vamos resolver 100%, mas já houve uma melhora significativa nesse setor”, frisou o prefeito.

As ações que contemplaram a saúde ainda contaram com iniciativas de valorização dos profissionais que atuam nessa área, pela primeira vez os valores referentes ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAC-AB) foi repassado em sua totalidade para os profissionais que atuam na área contribuindo para uma melhoria contínua do atendimento à população. “Os profissionais que fazem parte de uma equipe de saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, agentes de saúde bucal e comunitários de saúde), que cuidam da saúde dos novaviçosenses são merecedores desse incentivo” celebrou Manoelzinho sobre o repasse que ultrapassou os 600 mil.

Para o prefeito Manoelzinho, vale ressaltar também os avanços na educação, com o encaminhamento à Câmara Municipal do Projeto de Lei que regulamenta o apoio ao transporte universitário “Caminhando para a Universidade”. Ele promoveu o rateio do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) para os professores, benefício que ultrapassou os 500 mil reais e ainda concedeu reajuste acima do proposto pelo sindicato nacional da categoria a esses profissionais. “O tempo de gestão ainda é curto para apresentar grandes avanços. No entanto, já é visível o sentimento de mudança, principalmente por um atendimento humanitário, iniciativa que tem sido a marca da gestão de Manoel”, lembrou o presidente da Câmara Municipal, vereador José Anastácio (DEM).

“Nesses primeiros 100 dias de gestão de Manoelzinho à frente da Prefeitura de Nova Viçosa a valorização do profissional também tem sido pauta prioritária, a maior prova disso é a exigência do registro profissional dos colaboradores da limpeza pública, os conhecidos garis, que há doze anos não tinham carteira assinada e nenhuma garantia de direitos assegurada. A realidade agora é totalmente diferente, além dos direitos já garantidos, os garis podem contar todo mês com uma cesta básica de ajuda de custo. Manoelzinho tem sido implacável no zelo com a coisa pública, buscando transparência e ética nos processos licitatórios, já tendo economizados quase quatro milhões de reais, apenas se livrando das licitações superfaturadas”, salientou o vereador João farias (DEM).

Conforme o prefeito Manoelzinho, o carnaval foi o primeiro sinal de que era possível fazer uma grande economia nas aquisições de produtos, serviços e contratação de atrações. Por meio de parcerias com a Bahiatursa, empresas privadas e com novos critérios para as contratações o investimento nos festejos carnavalescos foi muito inferior ao praticado em anos anteriores. “Mantivemos a qualidade do nosso carnaval, com boa média de público, atendendo as expectativas do comércio e da rede hoteleira gastando menos. Com isso poderemos aplicar mais em outras áreas como saúde, educação, esporte e lazer. Cuidando melhor de cada cidadão do nosso município”, assegurou Manoelzinho.

“Sabemos que em 100 dias fizemos muito, entretanto, precisamos continuar trabalhando intensamente em ações que objetivem o bem comum. Os problemas são muitos, mas tenho certeza que juntos, com responsabilidade e união iremos trabalhar para que resultados concretos sejam consolidados em nossa gestão e assim possibilitem o crescimento de nosso município, para quem realmente precisa. Nossa caminhada ainda é pequena, na verdade nossos avanços até agora só mostram que era possível ter sido feito antes, nós estamos preocupados não só com o agora, mas com o legado dessa gestão para a posteridade, e tenho certeza que estamos no caminho certo”, concluiu o prefeito Manoelzinho. (Da redação TN).