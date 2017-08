Nova Hemodinâmica traz mais segurança aos pacientes cardiovasculares do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas

O Hospital Municipal de Teixeira de Freitas em sua busca incessante para oferecer serviços médico-hospitalares para os teixeirenses, ampliou e modernizou o serviço de hemodinâmica. A nova estrutura oferece as ferramentas tecnológicas mais avançadas para o diagnóstico e o tratamento das doenças cardiovasculares. A nova unidade consiste em um conjunto de recursos tecnológicos de performance e precisão até então indisponíveis para a definição de doenças vasculares. Por gerar imagens de alta definição, o novo aparelho oferece precisão diagnóstica e terapêutica superior aos aparelhos em uso nas mais variadas partes do país.

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), disse que foi possível modernizar e ampliar as instalações da hemodinâmica e instalar equipamentos de última geração, e a capacidade de atendimento tem potencial para ser triplicada. Entre as novidades, estão os recursos para o diagnóstico e o tratamento de obstruções vasculares complexas, no coração, no cérebro e nos vasos periféricos. E que além da tecnologia de ponta, o atendimento foi humanizado, as novas instalações são confortáveis, o que permite que o paciente seja mais bem acolhido. E, além disso, houve um salto em relação à segurança no diagnóstico e o novo espaço ganhou mais leitos para repouso.

Para a advogada Elaine de Almeida Silva, coordenadora administrativa da Hemodinâmica do Hospital Municipal, os investimentos foram direcionados para que a nova sala de hemodinâmica se tornasse híbrida, ou seja, que possibilitasse a realização de procedimentos com a participação dos hemodinamicistas, dos cirurgiões e dos anestesistas cardiovasculares. Onde a estrutura para atendimento do serviço de hemodinâmica está alinhada com aquela que é oferecida nos grandes centros urbanos, apresentando uma edificação moderna, com salas integradas, equipamentos de última geração e capacidade para atender de forma completa os pacientes acometidos com doenças coronarianas.

Conforme o médico cardiologista e hemodinamicista Mateus de Campos Silva, o serviço de hemodinâmica do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas garante aos pacientes da região o acesso às técnicas de cateterismo e angioplastia, que permitem tratar vários tipos de cardiopatias de forma segura e minimamente invasiva. Juntamente com esses procedimentos foi instalado o serviço de cirurgia cardíaca, para os casos que se fizerem necessários. Sendo que a unidade colocou para funcionar todas as 12 UTIs coronarianas, que vêm unificar toda a área de cardiologia do hospital.

O médico Mateus Campos, que é o líder da equipe como diretor da Cardiologia e coordenador do CTI, demonstra um profissional preocupado em qualificar o seu atendimento e em ampliar a complexidade dos serviços prestados a população da região, destaca que o serviço de hemodinâmica e cirurgia cardíaca, passa a ter uma linha completa de atenção ao paciente cardiológico. Ou seja, uma estrutura para resolução das complexidades que envolvem o tratamento das síndromes coronarianas agudas, como o infarto do miocárdio e suas complicações, com a realização de angioplastia primária (imediata) com “stent” cirurgias cardíacas.

De acordo com o secretário Municipal de Saúde, José Arcângelo Depizzol, para implantar o novo serviço foram investidos em edificações, instalações especiais e equipamentos. A nova máquina de hemodinâmica é de ultima geração e faz até 15 exames por dia, funcionando até nos finais de semana, sendo que a antiga máquina fazia apenas 4 exames por dia. O hospital conquistou novos profissionais, capacitou funcionários, enfermeiros, técnicos em enfermagem e técnicos em radiologia para o trabalho, tendo contratado uma equipe médica específica e com experiência para realizar os atendimentos, tanto eletivos como de urgência e emergência. E junto com o novo serviço de hemodinâmica foi incluída na programação de revitalização do Hospital Municipal a reativação das UTIs coronarianas, que já conta com 12 leitos para dar suporte e retaguarda aos serviços implantados.

A nova hemodinâmica do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas diminui riscos de sequelas em pacientes cardiovasculares, porque é o único Hospital entre os públicos do extremo sul baiano que oferece angioplastia primária e cateterismo. Na semana passada, o deputado estadual Heber de Sousa Santana (PSC), esteve visitando a unidade após ter conquistado uma vaga para o seu sogro que é da cidade de Porto Seguro para que fosse submetido a um procedimento urgente no coração na Hemodinâmica do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

“A assistência prestada aos baianos que necessitam ser submetidos ao cateterismo e angioplastia ganhou ainda mais agilidade no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas pelo Sistema Único de Saúde. Quero externar meu agradecimento ao prefeito Temóteo Brito e especialmente ao doutor Mateus Campos, médico dedicado e comprometido, que nos prestou toda atenção e carinho, que com sua equipe fez o de melhor para salvar o paciente. Um serviço público que nos encantou em favor de todas as pessoas e de todos os gêneros como são tratadas aqui, onde muitos hospitais particulares não possuem um atendimento tão humanizado e comprometido como esse”, enalteceu o deputado. (Por Athylla Borborema).