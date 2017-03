Nova Viçosa: Acusado de assassinar Alan Paranaguá é preso por força de mandado de prisão preventiva Jacson (à esq.) diz que matou Alan (à dir.) em legítima defesa

Apresentou-se à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas nesta última segunda-feira, dia 6 de março, acompanhado de um advogado, Jacson Ribeiro Gomes, acusado de ter tirado a vida do jovem Allan Paranaguá, crime ocorrido no dia 1º de janeiro de 2017, feriado de Ano Novo, na cidade de Nova Viçosa.

Cinco dias após o crime, o acusado chegou a apresentar-se à Delegacia Territorial de Nova Viçosa (DT), mas um princípio de linchamento foi formado por parte de familiares e populares, terminando em tumulto e com o carro do advogado de defesa de Jacson tombado em via pública.

O acusado, na ocasião, foi ouvido e liberado. No seu depoimento inicial, Jacson alegou ter agido em legítima defesa. O acusado ainda afirmou que assim que tomou conhecimento do decreto da prisão preventiva, atendeu ao chamado da justiça e veio apresentar-se em Teixeira de Freitas, com medo de uma nova ação de represália na cidade onde cometeu o crime.

Agora com a prisão preventiva decretada, Jacson Ribeiro Gomes, vai permanecer custodiado à disposição da Justiça. Se o seu advogado não conseguir o relaxamento do mandado, ele pode ficar preso até que seja julgado pelo crime de homicídio. (Por Ronildo Brito)