Nova Viçosa confirma favoritismo e será a Bahia e o Brasil no circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2018

Teve fim ao meio dia desta quarta-feira (08/11) a agonia da espera pelo anúncio de qual cidade seria a sede baiana de uma das quatro etapas brasileiras do circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2018, e como já se esperava, deu Nova Viçosa, o balneário da Costa das Baleias, no extremo sul da Bahia fez o dever de casa, mobilizou a população, apresentou segurança nas viabilidades técnicas e sensibilizou o também baiano Paulo Frank, da Its Event Produções, representante da CBV – Confederação Brasileira de Vôlei para que a cidade pudesse ser uma das sedes nacionais, a representante baiana no circuito. Paulo esteve na cidade no último dia 31, para a visita técnica de viabilidade para realização de uma das etapas do circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2018.

Nova Viçosa vai sediar a segunda etapa do circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2018 no Brasil, a primeira será em Manaus (AM), principal competição da modalidade no continente, o torneio vai acontecer de 19 a 22 de Janeiro, com arena montada na Praia do Lugar Comum. As principais duplas do país e do continente estarão presentes na etapa baiana em busca de somatórios de ponto para além do título buscar uma vaga para o circuito mundial da categoria. O lançamento oficial está previsto ainda para este mês de Novembro, com a participação do Paulo Frank, que destacou o legado social apresentado pelos responsáveis da proposta como fator de peso na decisão da confederação Brasileira.

“Será um grande evento para a nossa cidade, de repercussão e cobertura internacional, seremos a Bahia e o Brasil e tenho certeza que o nosso continente está em casa com a etapa de Nova Viçosa, além da função esportiva teremos durante sua realização um dia de oficinas de vôlei de praia para crianças da rede pública, interação entre os atletas e a comunidade, uma série de iniciativas que deixarão um legado social para a comunidade”, comemora a secretária Municipal de Turismo, Lú Araújo. Segundo ela as agendas dos grandes eventos estão apenas começando, e que Nova Viçosa entra de vez no circuito internacional de grandes realizações.

O presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, o vereador Anastácio Carvalho (DEM), destaca que o evento na verdade não é de Nova Viçosa, é um evento da região, é do extremo sul, é da Bahia, “veja que os atletas, comissão técnica e os executivos da competição chegarão de avião comercial, o aeroporto será o de Teixeira de Freitas, em seus momentos de lazer vão querer depois de conhecerem nossas belezas, conhecer também as belezas de Mucuri, Prado, Alcobaça e Caravelas, nós não somos e não podemos ser egoístas, faremos um grande evento porque não faremos sozinhos, faremos juntos, esse é um evento de todos”, festejou o presidente Anastácio.

Para o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM), a cidade de Nova Viçosa começa agora a se estruturar para receber o circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2018. “Precisamos mostrar que de fato temos o potencial para sediar grandes eventos, nós vamos abraçar essa competição para que cada um visitante, turista ou competidor, possa se sentir em casa, quero desde já intimar cada cidadão da nossa cidade para que possa se doar ao máximo, pois o evento será parte do nosso verão, duas semanas depois já teremos o maior carnaval da história da cidade, ou seja, muita gente já vai ficar aqui, isso claro a depender do calor da receptividade, por isso vamos precisar do máximo esforço de todos” disse o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho”. (Da redação TN).