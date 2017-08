Nova Viçosa conquista “caravana da justiça social” e celeridade no Museu Krajcberg, em ação conjunta da Câmara e Executivo

O presidente da Câmara de Vereadores de Nova Viçosa, José Anastácio Carvalho, esteve mais uma vez em Salvador para uma série de agendas com secretários de governo e com autarquias do organograma administrativo do estado da Bahia, buscando atender as demandas do município, acompanhado do secretário de Assuntos Institucionais de Nova Viçosa, Helielson Santos Neves e da secretária de Assistência Social, Eunice Oliveira Costa. Na pauta a estruturação dos serviços ofertados pela secretaria de Assistência Social de Nova Viçosa, infraestrutura urbana e celeridade nas ações do Museu Frans Krajcberg.

O vereador Anastácio comemorou o fato de algumas reivindicações começarem a ser atendidas, como o olhar da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social –SJDHDS, para a estruturação da secretaria de Assistência Social de Nova Viçosa, na agenda com Carlos Martins, o secretário da pasta da maior secretaria de governo. Houve a liberação da equipe de consultoria técnica do estado para ajudar na parte burocrática da assistência social do município e a conquista da “Caravana da Justiça Social” que estará em Nova Viçosa no mês de Outubro, abrindo a semana de comemorações do aniversário da cidade.

“Não podemos cruzar os braços e nos limitarmos a dizer que isso ou aquilo é de responsabilidade desse ou daquele, fingir que não é conosco e o povo, que é o objeto principal, ficar descoberto daquilo que é direito dele adquirido. Hoje em Nova Viçosa não existe o ego de competências, temos uma gestão, do prefeito Manoelzinho, que se preocupa com o todo, e esta gestão pode ter certeza que tem um legislativo que também intercede pelo bem da nossa comunidade” disse o vereador Anastácio sobre suas reivindicações junto ao governo do estado da Bahia através do gabinete da presidência.

Para a secretária de Assistência Social de Nova Viçosa, Eunice Oliveira Costa, nunca houve tamanha cumplicidade entre o Legislativo e o Executivo no município, um ganho para a comunidade. “O prefeito Manoelzinho tem se empenhado para que as coisas fluam com a maior celeridade possível, por vezes esbarramos em condições burocráticas, que se não fosse o empenho da Câmara não avançaríamos, como essa liberação da equipe de consultoria técnica do estado para ajudar na parte burocrática da assistência social por exemplo, que só foi possível com a articulação de Anastácio, hoje com um trânsito muito bom em Salvador, principalmente com o secretário Carlos Martins”, disse.

Anastácio Carvalho protocolou ainda outros requerimentos, todos já em análise pelas autarquias competentes, como o SINE para Nova Viçosa e dois cursos técnicos profissionalizantes, metalmecânica e marcenaria na SETRE, Secretaria de Trabalho Emprego Renda e Esporte, e a cobrança de celeridade no Frans Krajcberg, acrescido de uma obra estruturante de urbanização às margens da BA-001, que dá acesso ao museu. “Não podemos permitir que Nova Viçosa padeça de falta de estrutura apenas por capricho. Onde é que existem os recursos? Salvador tem? Então é lá que vamos buscar, o secretário Jorge Portugal, da Cultura, inclusive já esteve no Krajcberg para retomar as tratativas com ele, sob determinação do secretário de Desenvolvimento o e ex-governador Jaques Wagner, onde protocolamos a solicitação”, falou. (Da redação TN)