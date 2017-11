Nova Viçosa decreta luto oficial de 3 dias em virtude da morte de Frans Krajcberg

Assim que foi informado sobre o falecimento do artista plástico Frans Krajcberg, na tarde desta quarta-feira (15), aos 96 anos, o prefeito de Nova Viçosa, Manoelzinho da Madeira, decretou luto oficial de trrês dias e logo buscou colocar o município à disposição para qualquer necessidade que se apresentar para a realização dos ritos fúnebres. Krajcberg estava internado no Hospital Samararitano, no Rio de Janeiro, com um quadro de saúde frágil por conta de uma infecção generalizada, segundo Marcia Barrozo do Amaral, galerista de Krajcberg. O corpo do artista será cremado e suas cinzas serão levadas até o Sítio Natura, em Nova Viçosa.

Conhecido principalmente por suas esculturas feitas a partir de troncos e raízes de árvores calcinadas pelos incêndios que derrubam densas áreas verdes para transformá-las em pastos, Krajcberg sempre foi um artista engajado, nascido em Kozienice, na Polônia, em 1921, o artista plástico, judeu, perdeu toda a família durante a guerra, devido ao Holocausto. A partir de 1948, viveu de cidade em cidade, passando pelo Rio de Janeiro, Paris e Ibiza, até que na década de 1970 veio para Nova Viçosa a convite do seu amigo e arquiteto Zannine onde viveu até seus últimos dias de vida, no sítio Natura.

“Krajcberg é indescritível, assim que soubemos do seu falecimento fiz questão de ligar para o governador, uma vez que ele estará na região, para que possamos pensar em uma ação conjunta para prestar as últimas homenagens a essa lenda. Nova Viçosa será eternamente grata a Krajcberg pela projeção que proporcionou ao município” disse o prefeito Manoelzinho. O governador Rui Costa inclusive lamentou, por meio das redes sociais, a morte do artista plástico. “Não tenho palavras para definir o que significa a perda para a Bahia e para o mundo. (…) Seu trabalho sempre foi dedicado à defesa da natureza. Esculpiu, impressionou e sensibilizou a todos. Tudo o que ele construiu continua preservado para esta e para novas gerações”, comentou.

Manoelzinho destacou o legado de Krajcberg para as gerações futuras a partir da perspectiva de Nova Viçosa com a conclusão do tão sonhado museu do artista para abrigar suas mais de mil esculturas, acervo que foi doado ao governo do estado da Bahia em 2009. Na ocasião, o artista assinou a escritura de doação de seu sítio em Nova Viçosa, onde vivia e trabalhava, com a contrapartida da instalação da Fundação-Museu pelo estado. O então governador Jaques Wagner se comprometeu de construir quatro prédios no local para abrigar a obra do artista, que é disputada por diversos estados e países “uma marca da nossa gestão será colocar esse museu para funcionar, por isso já vou sentar com o governador Rui Costa para alinhar com urgência as ações necessárias”. (Da redação TN)