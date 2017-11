Nova Viçosa encerra com beleza e encanto o projeto “Negro Olhar” pelas ruas de Posto da Mata

O projeto “Negro Olhar – Da Ciência à Consciência”, abordou durante o mês de novembro, mês que se comemora no dia 20, o Dia Nacional da Consciência Negra, a valorização da Cultura Afro-Brasileira. A abertura do projeto aconteceu no último dia 1º de novembro na Comunidade Quilombola de Helvécia com a presença de lideranças quilombolas, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e alunos.

O município de Nova Viçosa é um dos mais importantes e históricos territórios brasileiros na Cultura Afro, onde tem preservado nos seus limites quilombos como Cândido Mariano, Rio do Sul e Helvécia. O distrito de Helvécia é um dos quilombos mais estudados do Brasil e um dos mais importantes da América do Sul. E por todas estas razões, a Secretaria Municipal de Educação, através do Departamento de Cultura e Desportos de Nova Viçosa, deflagrou durante todo este mês de novembro, mais um projeto cultural visando valorizar a cultura negra no município, que se encerrou nesta terça-feira (21/11).

Na manhã desta terça-feira (21), os alunos da Rede Municipal de Ensino de Nova Viçosa foram as ruas do distrito de Posto da Mata para celebrar a Cultura Afro e pedir um basta ao preconceito e intolerância religiosa. Pelas ruas de Posto da Mata centenas de alunos pularam ao som de músicas do contexto Afro que fizeram e ainda faz sucesso dentro do Cenário Nacional. Alunos cantaram canções como Swing da Cor, Raiz de Todo Bem, Dandalunda, Beija-Flor e outras que agitaram a multidão alegre e feliz, um carro de som deu alusão ao trio elétrico onde foi feita uma homenagem aos blocos afros de Salvador que celebra a cultura negra de maneira singular no país.

“Hoje foi um dia de Glória! Foi o dia em que os alunos da Rede Pública Municipal de Posto da Mata saíram além dos muros das escolas para dar uma aula de cidadania, respeito e pluralidade cultural, religiosa e étnica. Numa aula de respeito e vida! É nessa Escola Viva e com Vida, que eu acredito! Nossos parabéns aos professores, alunos, diretores, a toda equipe da Secretaria Municipal de Educação e nossos festejos ao nosso coordenador Municipal de Cultura, professor Ricardo Oliveira”, celebrou a professora mestra Jessyluce Cardoso Reis, secretária Municipal de Educação de Nova Viçosa.

O projeto “Negro Olhar – Da Ciência à Consciência”, encerrou as comemorações do Mês Nacional da Consciência Negra, em Posto da Mata, numa grande manifestação popular, tendo chamado atenção da população nas ruas comerciais com pessoas nas portas das lojas e do alto dos prédios acenando para a multidão que passava com faixas, cartazes e caracterizados de corpo, alma e espírito. A tradicional comunidade Quilombola de Helvécia se fez representada pelo Grupo Arte Bahia de Helvécia, liderado pelo Mestre Reginaldo Cecílio que abalou e comoveu a multidão.

A participação da comunidade escolar de Argolo deu um brilho especial ao evento em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra. “O Brasil é um país lindo em sua diversidade cultural, é até politicamente correto falar contra o racismo em ambiente fechado, mas o que hoje vi aqui nas ruas, foi um verdadeiro show de cidadania, respeito e igualdade. Nossos alunos estiveram com o coração aberto, cantou, dançou e olhou com olhos da reflexão que todos nós somos iguais. Feliz por ter encabeçado esse projeto e tudo acabar de forma linda e tão cativante”, festejou o professor Ricardo Oliveira, chefe do Departamento de Cultura e Desportos de Nova Viçosa.

O prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM), mais uma vez comemorou o feito em favor da Cultura Afro-Brasileira, dizendo que se orgulha muito de Nova Viçosa ser o berço brasileiro da cultura negra. “A festa de encerramento das comemorações do Mês da Nacional Consciência Negra emocionou e encantou a todos nós e, sobretudo, só me compromete ainda mais em apoiar de forma salutar à cultura em todos seus aspectos e, em relação acultura quilombola, estamos trabalhando para preservar cada dia mais a civilização quilombola para que seus povos preservem seus valores culturais. Meus parabéns aos alunos, colaboradores, ao nosso Departamento de Cultura e Desportos, a nossa Secretaria de Educação, e obrigado pelo apoio educacional e cultural da Associação de Quilombola de Helvécia e obrigado a Fundação Mamãe África de Caravelas por toda adesão institucional e divulgação da nossa cultura local”, comemorou o prefeito Manoelzinho. (Por Athylla Borborema)