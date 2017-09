Nova Viçosa: Homem encontrado morto ao lado de carro incendiado era taxista

Na manhã desta terça-feira, dia 19 de setembro, policiais militares da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que atuam no Pelotão de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, foram informados sobre um veículo Peugeot 207, incendiado numa estrada vicinal e ao seu lado estava um corpo com sinais de violência, nas imediações do Povoado de Bela Vista.

Os militares, então, deslocaram-se até a entrada, no sentido ao Rio do Sul, interior de Nova Viçosa, onde confirmaram a informação e encontraram o veículo queimado e um corpo do sexo masculino, sem sinais vitais e com a face desfigurada.

No fim da manhã o corpo acabou sendo removido ao Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), onde familiares fizeram o reconhecimento. Trata-se de André Ricardo Costa Borges, de 49 anos de idade, natural de Itaobim-MG., e que morava em Posto da Mata. Ele atuava como taxista em Posto da Mata, onde também morava.

A delegada Waldiza Fernandes, titular de Nova Viçosa, esteve no local onde o corpo foi localizado e informou que já existe uma linha de investigação, mas que os detalhes não seriam passados no momento, para mão atrapalhar os trabalhos da Polícia Civil.

As primeiras informações dão conta que André não possuiria envolvimento com atos ilícitos, o que torna ainda mais difícil a elucidação do assassinato. A hipótese mais provável que é que o taxista tenha sido executado com um disparo de alguma arma de grosso calibre no rosto. Ele era muito conhecido em Posto da Mata, onde também já tinha trabalhado como mototaxista. (Por Ronildo Brito)