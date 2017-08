Nova Viçosa: Jogos Estudantis são abertos oficialmente em Posto da Mata

O Ginásio de Esportes Ângelo Magalhães, localizado no distrito de Posto da Mata, estava lotado na manhã desta segunda-feira (28). Jovens eufóricos tomaram conta das arquibancadas e do centro da quadra para participar da abertura dos tradicionais Jogos Estudantis da Amizade. Em sua 23° edição, os jogos estudantis foram abertos com uma solenidade de honra e apresentações artísticas bem animadas. Secretários, vereadores e toda a equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte prestigiaram o momento que marcou o início do evento.

O prefeito Manoel Costa Almeida, aproveitou a oportunidade para anunciar novas ações na pasta da educação. Entre elas, a distribuição gratuita de 10 mil uniformes para todos os estudantes da rede pública de ensino, e também a reforma de quatro escolas de Nova Viçosa: Escola Oscar Cardoso e Escola Boa Sorte, que ficam em Posto da Mata; Escola Deolisano Rodrigues de Souza, de Argolo; e Escola Hermelino Fidelis, em Cândido Mariano. “Onze escolas do município serão reformadas, mas estas quatro estão em situação precária e foram priorizadas. As obras serão concluídas até o final deste ano”, complementou o prefeito.

Outra grande novidade anunciada pelo prefeito era motivo de grande expectativa na comunidade escolar: “o coordenador pedagógico voltará a ter uma carga horária específica para planejamento. Isso é mais que uma necessidade prevista em lei, é uma forma de preparar melhor os gestores da educação do nosso município “, informou o prefeito.

A secretária de Educação Jessyluce Reis reforçou a importância do trabalho cooperado entre alunos, professores e a comunidade na consolidação de um sistema de ensino público de qualidade em Nova Viçosa. Os Jogos Estudantis da Amizade se estendem até a próxima sexta – feira, dia 1º de setembro, com participação de 13, das 27 escolas municipais de Nova Viçosa, com times competindo em diversas modalidades esportivas. (Da redação TN)