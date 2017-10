Nova Viçosa na rota para sediar uma das etapas do campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia

Na primeira semana de novembro, a cidade de Nova Viçosa receberá o jogador de vôlei de praia, fotógrafo oficial da CBV e administrador do Portal Voleinet Paulo Frank, diretor-executivo da Its Event – empresa que representa a Confederação Brasileira de Voleibol no Brasil na organização dos eventos internacionais. Paulo Frank vem a Nova Viçosa para promover uma visita técnica com objetivo de analisar as condições da cidade para sediar uma das etapas do campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia.

A secretária Municipal de Turismo, Lucenilde Maria da Silva Araújo Fernandes, a “Dona Lú”, disse que a visita técnica que ocorrerá em Nova Viçosa por parte da equipe da Confederação Brasileira de Voleibol, ocorrerá em razão do município possuir as praias mais bonitas da costa das baleias, portanto, a Prefeitura Municipal busca colocar à cidade no mapa de grandes eventos esportivos, tendo em vista que Nova Viçosa já está inserida numa vasta programação de Verão e se almeja agora consolidar à cidade no circuito de eventos de grande notoriedade nacional e internacional com cobertura de grandes veículos de comunicação especializados.

Conforme a secretária Lú Araújo, a gestão do projeto nasceu por meio da Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Turismo, com apoio do Governo da Bahia, através de uma interlocução direta com o advogado Osni Cardoso Araújo, ex-prefeito de Serrinha e atual assessor especial do governador Rui Costa, que entendeu a necessidade turística de Nova Viçosa em levar para a região da Costa das Baleias, a devida exposição esportiva para o público Sul-Americano visando um impacto positivo no turismo e no esporte ao sediar um evento de tamanha expressão.

“Pensamos em expandir e diversificar nosso público, atraindo com essas ações cada vez mais um público qualificado, e podendo desenvolver e aquecer a nossa economia local. Já que o nível médio desses eventos são de públicos de alto poder aquisitivo para além do retorno de exposição, considerando a cidade como de muitas belezas naturais e, certamente os turistas que conhecerem nossa terra, voltarão para nossas praias tranquilas, paradisíacas e propícias para turismos de shows e observação (baleias jubartes, manguezais, corais, recifes e o arquipélago de abrolhos”, lembra a secretária Lú Araújo.

Segundo o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM), uma força tarefa foi montada na Prefeitura Municipal para deixar a cidade preparada para receber os integrantes da visita técnica. “Os nossos secretários Lú Araújo, Jessyluce Cardoso e Francisco Siqueira estão diretamente cuidando de tudo. Estou muito motivado para realizar esse evento, pois Paulo Fank é baiano e pra ele, tenho certeza disso, será uma felicidade estar trazendo o evento para Nova Viçosa e, pelo nosso potencial natural, tenho a perspectiva de que a gente vai realizar a melhor etapa do campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia”, disse visivelmente empolgado o prefeito Manoelzinho.

A visita técnica da equipe da Confederação Brasileira de Voleibol, liderada pelo diretor-executivo Paulo Frank abre um grande caminho para o turismo esportivo de Nova Viçosa e caso à cidade venha receber o evento, será a primeira vez de um campeonato desta magnitude na região da costa das baleias e, estamos confiante que sediaremos o evento, porque Nova Viçosa tem todas as condições pelas lindas praias e nossas grandes faixas de areia na nossa praia da orla marítima e, sobretudo, somos uma das poucas cidades do extremo sul baiano, onde não houve a ação da erosão marítima”, destaca com motivação o prefeito Manoelzinho.

O prefeito Manoelzinho informou ainda que as Secretarias Municipais de Turismo, Educação e Obras Públicas estão trabalhando juntas, tudo objetivando a aprovação da Confederação Brasileira de Voleibol e, além disso, para poder sediar uma das etapas do campeonato Sul-Americano de Vôlei de Praia. Para ele, Nova Viçosa tem muito potencial turístico e é preciso explorá-lo de todas as formas, seja com eventos religiosos, festivos ou esportivos. “Esse é apenas o primeiro evento esportivo de grande porte que estamos captando, na esperança de conseguimos esta vitória e estamos confiante de que vários outros virão. O evento será transmitido para 16 países e nós vamos ter a oportunidade de mostrar a nossa capacidade de receber eventos desta magnitude”, festejou Manoelzinho.

Estuda-se ainda, a possibilidade de se realizar, no mesmo local, uma etapa do campeonato baiano de vôlei de praia, uma semana antes do evento principal, para servir de evento teste. “Estamos trabalhando para que dê certo. No que depender da Prefeitura de Nova Viçosa e da Secretaria Municipal de Turismo, os organizadores podem estar certos de que terão total apoio”, ressaltou a secretária de Turismo, Lú Araújo. (Por Athylla Borborema).