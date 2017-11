Nova Viçosa poderá ser a primeira cidade da Bahia a sediar etapa do Sul-Americano de vôlei de praia

Na manhã desta última terça-feira, dia 31 de outubro, Paulo Frank, da Its Event Produções, representante da CBV – Confederação Brasileira de Vôlei, esteve na cidade de Nova Viçosa, para uma visita técnica onde fez a avaliação de viabilidade para realização de uma das etapas do campeonato Sul-Americano de vôlei de praia, que terá 4 etapas no Brasil. Paulo foi recepcionado por crianças e jovens na Praia do Lugar Comum e por uma comitiva formada pelo secretariado, vereadores e o prefeito de Nova Viçosa, Manoelzinho da Madeira. No centro de formação, Paulo Frank conversou com populares, apresentou a proposta e falou com a imprensa.

“Tenho muita motivação para realizar essa competição aqui, pois sou baiano e pra mim é uma felicidade estar trazendo o evento para a Bahia, em nenhuma outra cidade que visitamos tivemos essa intensidade de envolvimento, aqui foi onde podemos perceber que a cidade quer o evento, não só um grupo de pessoas, tenho certeza que Nova Viçosa larga na frente com toda essa mobilização. O potencial de vocês é incrível, o legado social do evento eu tenho certeza será um dos maiores por onde o mesmo já passou e não tenho dúvidas, realizaremos aqui o melhor evento do Brasil”, disse Paulo Frank, visivelmente empolgado.

A etapa de Nova Viçosa, caso venha acontecer, terá a presença de 16 duplas de 12 países, acontecerá pela primeira vez na Bahia e será realizada na primeira quinzena de Janeiro de 2018. Estuda-se ainda, a possibilidade de se realizar uma etapa do campeonato baiano de vôlei de praia, uma semana antes do evento principal, e por sugestão do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador José Anastácio, uma homenagem ao baiano Ricardo, que ao lado de Emanuel foram campeões olímpicos de Vôlei de Praia. “Faremos nosso dever de casa, os concorrentes são muitos, mas com o apoio da comunidade, do comércio, do prefeito e da câmara de vereadores, me inclino a dizer que os ventos já sopram ao nosso favor”, disse o vereador Anastácio.

Para a secretária de Turismo de Nova Viçosa, Dona Lú, a cidade tem um enorme potencial turístico e é preciso explorá-lo de todas as formas, seja com eventos religiosos, festivos, de negócios, ambiental ou esportivos. “Esse é apenas o primeiro grande evento esportivo de que estamos buscando e estamos confiante de que vários outros virão. O evento será transmitido para 16 países, fora os amantes do esporte que estarão acompanhando pelas plataformas digitais nos quatro cantos do planeta, tenho certeza que estaremos muito em breve na rota internacional de grandes eventos”.

O prefeito Manoelzinho lembrou da importância da internacionalização da marca “Nova Viçosa” uma vez que o município já conta com elementos que o ranqueia entre os maiores ou melhores do mundo em diferentes aspectos. “Temos aqui o maior e mais bem preservado manguezal do mundo, temos aqui o maior e mais importante, ao meu ver, artista plástico e ambientalista vivo do mundo, o Frans Krajcberg, somos o portal de entrada para Abrolhos, ou seja, esse “status de grandeza” já é nosso por direito, agora vamos buscar exercer de fato, e esse Sul-americano de Vôlei de praia, eu não tenho dúvidas, será a mola propulsora desse nosso voou internacional”. (Da redação TN)