Nova Viçosa realiza a 1ª Jornada Pedagógica de 2017 em Posto da Mata

O município de Nova Viçosa realizou nesta terça e quarta (24 e 25/01), no Centro de Cultura e Lazer do distrito de Posto da Mata, a 1ª Jornada Pedagógica do primeiro semestre letivo da Secretaria Municipal de Educação, em que reuniu professores, diretores e coordenadores de escolas e creches.

Um dos palestrantes convidados foi o professor doutor Leandro Gaffo, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). “Aqui, nós trabalhamos as diretrizes para continuar esse grande trabalho educacional. Espero ter contribuído com esse projeto revolucionário e muito bem desenvolvido no município e na altura das expectativas de todos”, disse o palestrante Leandro Gaffo.

A secretária Municipal de Educação, professora Adriana Botelho falou sobre a importância da realização da primeira jornada pedagógica para a rede municipal de ensino. “Esse momento nos dá um direcionamento adequado para começar o ano letivo com uma visão comum e otimizar o ensino-aprendizagem dos alunos desse primeiro semestre”, disse.

Durante a jornada pedagógica foi realizado debates, sínteses e bases do planejamento do 1º trimestre letivo, discussões de avaliação da aprendizagem, reflexões e aprimoramento da experiência docente. Ainda houve reuniões com os coordenadores e professores por série ou curso.

Conforme a professora Simone Cardoso, coordenadora Municipal de Educação de Nova Viçosa, um bom planejamento evita problemas posteriores, certamente a primeira semana do ano é a mais importante para qualquer escola: é quando os gestores e a equipe pedagógica se reúnem para projetar os próximos 200 dias letivos e fazer a revisão do Projeto Político Pedagógico (PPP) -, o documento que marca a identidade da escola e indica os caminhos para que os objetivos educacionais sejam atingidos.

“É o momento de integrar os professores e definir os dados da escola para todos os docentes, além de apresentar as informações sobre as turmas para as quais cada um vai lecionar. E a melhor maneira de fazer isso é preparar bons diagnósticos. Afinal, as decisões essenciais decorrem da reflexão sobre os rumos que a escola quer percorrer para que o planejamento e as ações possam caminhar juntos como referência para as unidades da rede escolar”, destacou a professora Telma Duarte, coordenadora de educação na cidade de Nova Viçosa. (Por Athylla Borborema e fotos de Bruno Silva)