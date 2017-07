Nova Viçosa realiza a 6ª Conferencia de Assistência Social reafirmando o compromisso de cuidar dos que mais precisam

A prefeitura de Nova Viçosa realizou na última sexta-feira (14/07) no auditório do espaço cultural no distrito de Posto da Mata, a VI Conferência Municipal de Assistência Social do município, com o tema “Garantia de Direitos e Fortalecimento do SUAS”. De suma importância para identificar os rumos que devem ter a política de assistência social do município, a conferência debateu, elaborou e promoveu diretrizes que servirão como base para criação e implementação do Plano para o SUAS de Nova Viçosa.

A mesa de abertura foi composta dentre outras autoridades presentes pela presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Viçosa, Fabiana do Nascimento Aurélio, vice-prefeito Ruberval Lima Porto, a secretária de Assistência Social, Eunice Costa Almeida e pelo prefeito Manoelzinho da Madeira. Para fomentar o debate e ampliar as reflexões, a técnica do CADúnico estadual, Mércia Lima, e a Psicopedagoga Rita de Cassia, foram as condutoras do diálogo aberto ministrando algumas facilitações sobre o tema da conferência, na oportunidade, também houve a eleição dos delegados para a Conferência Estadual de Assistência Social.

A secretária de Assistência Social de Nova Viçosa, Eunice Costa Almeida, trouxe uma palavra de compromisso durante a conferência, pontuou que os esforços não estão sendo medidos pela sua equipe para atender de uma forma digna e eficiente a comunidade de Nova Viçosa e salientou a importância do fortalecimento do SUAS “temos uma população com uma realidade diferenciada, muitos estão em condições de vulnerabilidade social, outros estão a caminho, e precisamos com extrema urgência encontrar mecanismos para minimizar esses impactos, pautando sempre que o cuidar humano precisa ser a nossa referência para além das metodologias técnicas”.

Com a palavra, a psicopedagoga Rita de Cassia, lembrou do tamanho da importância dos atores envolvidos na “Garantia de Direitos e Fortalecimento do SUAS. “Quando se propõe agora consolidar essas políticas, significa que ainda temos muito a fazer. Há ainda muitas demandas não satisfeitas e grandes desafios a serem enfrentados. Essa é uma oportunidade de dialogarmos para concretizarmos opções factíveis e reais portanto uma boa equipe, não só técnica, más sobretudo humana é fundamental” declarou.

O prefeito Manoelzinho em sua fala na abertura da conferência fez questão de parabenizar a equipe da secretaria, fez uma breve análise de conjuntura sobre o social do município e trouxe uma segurança de que dias melhores já estão a porta do município de Nova Viçosa. “Olha gente, já se passaram seis messes desse nosso mandato, devagar estamos colocando nosso município nos trilhos, aos poucos já se pode ver as mudanças, más ainda não é aquilo que sonhamos juntos para a nossa gente, é por isso que eu agradeço a vocês pela paciência que tiveram pois já no mês que vem o maior canteiro de obras do interior da Bahia terá início e o seu nome será município de Nova Viçosa” concluiu Manoelzinho. (Da redação TN)