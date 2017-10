Nova Viçosa recebe “Caravana da Justiça Social” e visita do secretário Carlos Martins

“Talvez as pessoas que estão em Salvador, quando citamos nossas dificuldades e também nossa capacidade de organização, ficam com um olhar meio duvidoso, mas a verdade é que precisávamos da caravana, porque ainda temos um grande déficit dos serviços ofertados, e nos comprometemos a receber a caravana porque tínhamos a certeza de que aqui faríamos a maior mobilização dentre as caravanas já realizadas, e olha que essa ação tem percorrido o Estado da Bahia por cidades de todos os tamanhos, inclusive com o triplo do tamanho de Nova Viçosa”, diz o prefeito Manoelzinho da Madeira.

O município de Nova Viçosa, no distrito de Posto da Mata, viveu um dia dedicado à cidadania e promoção dos direitos humanos, com prestação de serviços gratuitos à população com a presença da Caravana da Justiça Social, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) que, nesta última quarta-feira (18), esteve no município com suas ações acontecendo na Escola Laura Bandeira. A ação contou com os serviços de emissão de 2ª via do RG, CPF, Certidão de Nascimento e de Casamento, Carteira de Trabalho e do Passe Livre Intermunicipal, Identidade Jovem (ID Jovem), orientação jurídica, exames de saúde e reconhecimento de paternidade, além do “diálogos com a Juventude”.

A iniciativa teve o apoio da Câmara Municipal de Nova Viçosa, através do seu presidente José Anastácio e da Secretaria Municipal de Assistência Social, através de sua secretária Eunice Oliveira Costa, junto à Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). “Observe que nosso município tem um alto índice de mortes violentas, somos o celeiro e paiol de armas e drogas que abastecem toda a região. A prova disso são as grandes apreensões ocorridas aqui, principalmente no distrito de Posto da Mata e no centro disso está o nosso jovem, e esse “diálogo com a juventude” só mostra que cada dia mais precisamos estar nessa interação intimista com eles” disse o vereador Anastácio.

Durante o “diálogo com a Juventude” que aconteceu no Colégio Estadual Eraldo Tinoco, houve o momento de maior interação do secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) com a população de Nova Viçosa. Os alunos dos colégios estaduais Eraldo Tinoco e Jânio Assis promoveram segundo o próprio Carlos Martins, “uma incomparável demonstração de participação”, junto com o Prefeito Manoelzinho e com o vereador José Anastácio. “Olha, temos andado muito viu prefeito, e primeiro esses jovens estão de parabéns, pois aqui temos sem dúvidas o maior diálogo já realizado, e parabenizar também o prefeito Manoelzinho e o vereador Anastácio, porque não é fácil fazer o que vocês estão fazendo, me acompanhando nessa roda de conversa”, disse o secretário.

Carlos Martins se comprometeu a voltar em outro momento para duas ações importantes que surgiram mediante a demandas observadas durante o evento. “ Prefeito Manoel e asecretária Eunice, observei a dificuldade de vocês, só hoje já passamos de 400 atendimentos para emissão do RG, nosso recorde anterior era 230 emissões, portanto me comprometo a trazer unidades do SAC Móvel, em um segundo momento, para desafogar suas demandas, e vereador Anastácio, o senhor alinhou com esses jovens celeridade na criação da lei do Conselho municipal da Juventude, me comprometo com o senhor e principalmente com eles, estar aqui, presente na posse do conselho, e mais, toda a coordenação de juventude do estado estará à disposição para capacitar os futuros conselheiros”

Para secretária de Assistência Social de Nova Viçosa, Eunice Oliveira Costa, os frutos da Caravana ainda serão sentidos a médio e longo prazo. “Teremos um efeito duradouro dessa ação, o diálogo com a juventude por exemplo, tenho certeza, irá promover uma mudança significativa no comportamento desses jovens e na forma com que eles enxergam a forma de pensar a cidade”. A secretária também aproveitou para agradecer a todos os envolvidos. “Agradecer a presença do nosso Vice-prefeito Ruberval Lima Porto, aos nossos secretários e vereadores, aos nossos empenhados colaboradores que se doaram para que superássemos todas as metas (sem citar nomes para não gerar ciúmes) e ao superintendente Yulo Oiticica, assim agradeço a toda a equipe que acompanhou o secretário Carlos Martins”, falou. (Da redação TN)