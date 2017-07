Nova Viçosa reunirá comércio e turismo em um só lugar com novo Mercado do Peixe

Nova Viçosa está ganhando um novo e moderno Mercado do Peixe, no porto da cidade que será uma unidade multifuncional para a venda de peixe, além de passar a estabelecer quiosques de produtos naturais e comidas típicas. O espaço ainda será o mais novo ponto turístico da cidade. O mesmo está sendo constituído por 16 boxes e 64 bancas, duas câmaras frigoríficas com a capacidade de 2,5 toneladas para a conservação de diversos tipos de mariscos, uma pequena fábrica de gelo, armazéns e outros compartimentos.

O investimento para a obra é proveniente de um adiantamento de receita promovido pelo empresário Nelson Saldanha, dono de empreendimentos na cidade e do aeroporto local, que está investindo o valor de R$ 690 mil no novo Mercado do Peixe e, depois de pronto será entregue a Prefeitura Municipal. O empresário Nelson Saldanha reiterou a importância daquele espaço comercial, sobretudo, para os pescadores locais, que enfrentavam dificuldades para o processamento, conservação e venda dos seus produtos.

O Prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), destacou que a parceria estabelecida para construção do novo Mercado do Peixe supre a necessidade de uma melhor conservação e utilização das instalações, previstas para serem inauguradas no próximo mês de setembro, vista à sua durabilidade. Assinalando que agora estão criadas as condições para que os pescadores e revendedores tenham um espaço adequado para o desenvolvimento das suas atividades, devendo tirar o máximo proveito das infra-estruturas disponibilizadas.

O presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, vereador Anastácio Carvalho (DEM), disse que a unidade terá higienização com tecnologia vinda do Panamá, onde tudo está sendo feito no sentido de trabalhar conjuntamente com os utilizadores do Mercado. E que aquela iniciativa, faz parte de uma boa ação pública/privada em contribuição ao desenvolvimento da pesca artesanal em Nova Viçosa e em garantia a operacionalização e a manutenção daquelas infra-estruturas.

De acordo com Jorge Cunha, secretário Municipal de Indústria e Comércio de Nova Viçosa, o novo Mercado do Peixe terá um corredor central amplo para a circulação dos clientes e amplos quiosques separados, banheiros, sala de administração, uma câmara fria para garantir a qualidade do pescado e três portas de entrada e saída. O secretário Jorge Cunha que é executivo aposentado do SEBRAE, disse que o local deverá empregar, diretamente, cerca 200 pessoas e vai impulsionar os 1,5 mil pescadores que fazem o abastecimento do mercado regional. Além de movimentar a economia local, o mercado se tornará um importante atrativo para o turista interessado em conhecer um pouco mais da rica gastronomia local.

Para a secretária municipal de Turismo de Nova Viçosa, Lucenilde Maria da Silva Araújo Fernandes, a “Lu Araújo”, mais do que um local de venda de pescado, o Mercado do Peixe de Nova Viçosa será mais um ponto turístico da cidade. Referência em variedade de frutos do mar distribuídos em 16 boxes, o espaço também atrairá comerciantes, donas de casa e turistas pela procura da diversidade de pescados. Além da visita pela abundância dos frutos do mar, a atração à parte, são as paisagens ao lado do Mercado do Peixe, em particular o porto e os manguezais as margens do amplo rio Peruípe. (Por Athylla Borborema).