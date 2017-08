Nova Viçosa: Vereador Anastácio aproveita recesso para cobrar demandas em agendas com o Governo do Estado

O presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, vereador José Anastácio de Carvalho, aproveitou o período de recesso da casa para cumprir compromissos institucionais nas secretarias e autarquias do estado da Bahia, visando estreitar os relacionamentos do legislativo do município com os secretários de pastas com altas demandas em Nova Viçosa. As agendas propiciaram ao vereador Anastácio fazer um diagnóstico amplo sobre as possibilidades de intervenções do governo do Estado da Bahia no município de Nova Viçosa através de requerimentos específicos em setores críticos que precisam urgentemente de ações.

Numa agenda programada, acompanharam Anastádio Carvalho, o vereador Edmilson e o secretário de Assuntos Institucionais de Nova Viçosa. Helielson Santos Neves. Em comitiva eles estiveram com o diretor de infraestrutura hídrica da Bahia, Wilson Brito, com a coordenação de capacitação profissionalizante da secretaria de Educação e com o diretor da CAR, Wilson Dias, no tratamento de assuntos estratégicos principalmente para agricultura familiar e comunidades da zona rural. Já nas duas principais agendas, a comitiva de Nova Viçosa foi recebida por Olivia Santana, secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, e pela assessoria técnica da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social –SJDHDS. Os assuntos tratados foram mecanismos de combate a vulnerabilidade social do município.

“No contexto social temos no município um público em potencial que se encontra em estado de vulnerabilidade, temos a maior comunidade quilombola do extremo sul da Bahia, Helvécia, comunidade que merece de mais atenção. O município ainda tem a característica de ser juntamente com Mucuri, o portal de entrada para o Nordeste do Brasil, através das BRs 418 e 101, o que maximiza a condição de vulnerabilidade social presente no público alvo específico de 15 a 29 anos de idade. Precisamos urgente viabilizar mecanismos para que essa condição negativa seja o mais rápido possível revertida”, disse o secretário de Assuntos Institucionais, Helielson Santos Neves.

Para o presidente da Câmara e viabilizador das agendas, José Anastácio, o papel do vereador precisa ser compreendido em sua totalidade para que a população possa ter segurança e representatividade. “Nova Viçosa está localizado na região considerada uma das mais violenta do Brasil, o extremo sul da Bahia, com três cidades entre as mais violentas do país, Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Eunápolis, porém o acesso a esses municípios para quem vem do Sul e Sudeste é inevitavelmente o município de Nova Viçosa. Portanto no intuito de diminuir essas estatísticas negativas, é que mediante esse requerimento solicitamos essas demandas para o município” explicou o vereador Anastácio à secretária Olivia Santana, da SETRE.

Uma nova série de agendas está marcada para a semana do dia 09 de agosto, dessa vez Anastácio estará na companhia do prefeito Manoelzinho da Madeira, para tratar de demandas estruturais para o município e também tratando do retorno das agendas anteriores, uma vez que o vereador tem cobrado urgência e celeridade no atendimento dos requerimentos. “Estaremos de volta a Salvador a pedido do secretário Carlos Martins, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social –SJDHDS, para tratarmos da viabilidade das demandas apresentadas a sua equipe, e também uma agenda com as secretarias técnicas” disse o vereador Anastácio. (Da redação TN)