Novas secretárias de Estado apresentam propostas de trabalho

Depois de terem sido empossadas pelo governador Rui Costa, as novas gestoras das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte (Setre), Julieta Palmeira e Olívia Santana, respectivamente, foram apresentadas no auditório do Ministério Público, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, na tarde desta quinta-feira (26).

Servidores, políticos e representantes de movimentos sociais participaram do evento. Foram apresentadas no encontro as ações já realizadas nas duas pastas e as primeiras propostas de cada uma das gestoras para dar continuidade ao trabalho nas secretarias.

“Novos desafios fazem a gente crescer ainda mais. A minha expectativa é que junto com a equipe consigamos bons resultados. Em sintonia com os objetivos traçados pelo Governo, vamos desenvolver as forças produtivas baianas. Essa secretaria é estratégica dentro do projeto do governador Rui Costa. Todos temos que apostar e assumir o desafio”, afirmou Olívia Santana, que deixou a SPM para assumir a Setre.

Agora à frente da pasta de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira já dirigiu a Bahiafarma e tem histórico de militância em movimentos e conselhos de luta pelos direitos das mulheres. “A nossa disposição será no sentido de consolidar políticas para as mulheres no estado da Bahia. Para mim, que sou do movimento de mulheres, tem um grande significado assumir uma secretaria que lutamos para criar. Digo às mulheres baianas que é com muita honra que vou contribuir para essas políticas públicas”, disse a titular da SPM.

Os titulares das secretarias de Desenvolvimento Rural (SDR), Jerônimo Rodrigues, de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Vivaldo Mendonça, e de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), Fabya Reis, também participam da apresentação. (Da redação TN)