Nove quilos de entorpecentes são incinerador em Caravelas

Na manhã desta quarta-feira, dia 6 de setembro, as forças de segurança de Caravelas, com a presença do promotor Kerginaldo Reis de Melo, promoveram a incineração de pouco mais de 9 quilos de drogas, fruto das últimas apreensões ocorridas no município. No total foram queimados 9,04 quilos, entre maconha, crack e cocaína.

As drogas foram incineradas nas dependências da secretaria municipal de Obras, e além do representante do Ministério Público (MP), estiveram presentes o delegado Gilvan de Meireles Prates, policiais civis e militares, além de servidores da Vigilância Sanitária Municipal e da Secretária de Meio Ambiente. (Da redação TN)