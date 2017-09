O “Aviva Mucuri” reuniu a maior multidão evangélica de todos os tempos em Itabatã

Para louvar o redentor de todas as vidas, Jesus Cristo, uma multidão evangélica se reuniu durante três noites seguidas no largo da Avenida Espírito Santo, em Itabatã, distrito de Mucuri, para celebrar uma grande festa evangélica com a 1ª edição do “Aviva Mucuri”, que ganhou uma estrutura profissional de palcos, barracas de comidas típicas, banheiros químicos, toldos e parque infantil. Para o evento que ocorreu na quinta-feira, sexta-feira e sábado (07, 08 e 09/09), a Prefeitura Municipal de Mucuri contratou a empresa “Tigrão Produções & Eventos” que garantiu o sucesso da festa em clima de fé e devoção.

Milhares de pessoas prestigiaram o evento que iniciou marcando época. Conforme o pastor Thompson Faria, presidente da AMEI – Associação de Ministros do Evangelho de Itabatã, a festa só foi possível graças à visão inovadora e comprometida do prefeito Carlos Simões e do seu vice-prefeito Fernando Jardim que não mediram esforços para realizar o evento. E, sobretudo, contribuíram diretamente de forma significativa para que a festa fosse realizada e com todo sucesso do mundo com a presença de diversas atrações renomadas da música gospel, atraindo milhares de pessoas oriundas de várias cidades do extremo sul, no nordeste de Minas Gerais e do extremo norte do Espírito Santo.

O prefeito de Mucuri, Carlos Simões (PDT), disse que a ideia foi discutida com os pastores de todas as Igrejas Evangélicas do município ainda na campanha. “Nosso compromisso foi mantido, estou honrando a nossa palavra e plantando no município uma semente importante para as futuras gerações para que este evento passe ser a melhor e a maior festa evangélica desta tríplice mesorregião, prosperando a cada ano e resgatando vidas para Jesus Cristo. E se depender da nossa gestão o “Aviva Mucuri” não será apenas um essencial evento do nosso calendário cultural religioso, como terá vida eterna em favor da vida.

O vice-prefeito de Mucuri, Fernando Gonçalves Jardim, o “Fernando Santa Marta” (PP) que também é o administrador de Itabatã, como homem evangélico, foi um dos precursores do evento e celebrou o momento como uma grande vitória dos habitantes do município e, sobretudo, do povo evangélico que representa 42% da população mucuriense. Segundo ele, o evento evangélico era um anseio das pessoas, que buscam louvar a Deus e pedir a sua Benção por meio de uma festa digna que movimentou o distrito de Itabatã e gerou receita para a economia local.

“Esta ideia maravilhosa nasceu ainda na nossa pré-campanha e se consolidou na campanha e tão logo assumimos a gestão, o nosso prefeito doutor Carlos Simões manteve sabiamente o compromisso e projetamos o evento. Foram três dias glorificando a Jesus, restaurando vidas e fazendo uma cidade melhor. Diminuímos-nos para que o nome do Senhor seja cada vez mais glorificado e exaltado. O evento nasceu para nos dar força, sabedoria para prosperar o nosso município de Mucuri, porque sem a presença de Deus não podemos chegar a lugar nenhum e nem estarmos fortalecidos para enfrentar as adversidades do dia a dia. Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio e empenho dos nossos secretários municipais e de todos os vereadores do município que ajudaram a garantir o sucesso deste grandioso evento”, salientou o vice-prefeito Fernando Santa Marta.

A 1ª edição do “Aviva Mucuri” em Itabatã, que aconteceu de 7 a 9 de setembro, reuniu dezenas de pastores, missionários, diáconos e milhares de fiéis oriundos de várias regiões do município e de diversas cidades vizinhas. Inúmeras atrações musicais interagiram com o público que fizeram da festa um momento único para os cristãos que foram privilegiados com o evento dedicado para o evangelho.

Dentre as ações musicais o público curtiu na sexta-feira (08), o show do cantor carioca Davi Sacer, um dos mais premiados da música gospel no Brasil e com 23 anos de carreira, dos quais, nove em carreira solo. Davi Sacer é dono de uma voz marcante e um dos maiores expoentes da música gospel nacional e é sucesso em mais de 66 países, com mais de 4 milhões de discos vendidos.

Outra grande atração nacional da 1ª edição do “Aviva Mucuri” foi o show da Banda “Preto no Branco” na noite deste último sábado (09). Preto no Branco é um projeto musical que reúne grandes artistas brasileiros em uma proposta musical ousada para o louvor da música gospel a partir de Belo Horizonte onde a banda está sediada. O grupo, composto por Clóvis Pinho, Jean Michel e Weslei Santos, traz o talento, a criatividade e a musicalidade de cada um desses artistas. (Por Athylla Borborema).