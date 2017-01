O diabo entrou em minha mente: Homem é preso por furtar carro do patrão do cunhado e moto da irmã em Teixeira de Freitas

Na tarde deste sábado, dia 28 de janeiro, policiais militares da Cipe-Mata Atlântica avistaram uma caminhonete Fiat Strada, de cor preta, que estava estacionada próximo a uma pousada às margens da rodovia BR-101 e com uma motocicleta na carroceria. Desconfiados os policiais fizeram uma consulta com base na placa do veículo, MSE-7062 e constataram tratar-se da identificada de um Chevette, de cor verde, ano 1984, licenciado em Vitória-ES.

Com a descoberta os militares abordaram o motorista, identificado como Genivando Andrade de Jesus, de 34 anos de idade, morador da zona rural de Teixeira de Freitas e quando o questionaram sobre a falsificação, ele admitiu que havia furtado a caminhonete, pertencente ao patrão do seu cunhado e ainda confessou que a motocicleta Honda Biz, de cor azul, placa JMR-2653, ele tinha subtraído da sua própria irmã.

Então o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentado ao delegado Bruno Ferrari, para as devidas providências. O furto dos dois veículos, segundo o acusado, aconteceu no fim do último mês de dezembro e desde então ele usava a Strada e a Biz para supostamente trabalhar.

Durante depoimento ao delegado Bruno Ferrari, o elemento disse não se arrepender dos furtos, mas quando informado sobre a tipificação penal dos crimes que cometera (furto e adulteração), o mesmo usou a desculpa que “o diabo havia entrado em sua mente”.

Enxugar gelo

Mas como a legislação brasileira chega a ser esdrúxula em relação aos crimes de menor potencial ofensivo e devido ao tempo entre o furto e a prisão, a autoridade policial não teve outra saída, a não ser ouvir o acusado e depois liberá-lo para responder ao inquérito regular em liberdade. Ferrari adiantou que mesmo sendo obrigado a liberar o “mão lisa”, vai solicitar sua prisão à Justiça. (Por Ronildo Brito)