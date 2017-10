O retorno e o que mudou após implantação do Painel Eletrônico na rotina da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

O presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), presidiu na manhã desta terça-feira (10/10), a 4ª sessão ordinária com o funcionamento do painel do sistema eletrônico de votação do Poder Legislativo que foi implantado no último dia 21 de setembro para aprimorar a organização de reuniões, eventos, plenárias da Câmara Municipal e consolidar a modernização da casa legislativa.

A partir de agora o painel eletrônico registra imagens das sessões e possibilita acompanhamento das votações. O presidente Agnaldo da Saúde disse que a Câmara Municipal passa por um grande processo de reforma e modernização e que ser presidente da casa legislativa não o envaidece e que é apenas mais um desafio em sua vida.

“Estamos realizando um processo de reforma da Câmara de ponta a ponta, estou esperando corresponder às expectativas de todos os colegas vereadores e da população, bem como a compreensão de todos até o término do meu mandato como presidente, o que não me envaidece, significa para mim mais um desafio. É apenas o símbolo físico da transparência que o novo sistema tecnológico está trazendo à Casa com inovações, painel eletrônico, votação biométrica e registro digital de freqüência dos parlamentares”, afirmou o vereador Agnaldo da saúde.

A implantação do SEV – Sistema Eletrônico de Votação da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas foi executada pela empresa Visual Sistemas, de Belo Horizonte. Uma empresa de maior referência no Brasil neste tipo de implantação eletrônica. Foram instalados 19 terminais biométricos de votação e identificação dos parlamentares, para o registro de presença e voto, garantindo mais transparência e controle de participação dos parlamentares.

“Estamos satisfeitos com o trabalho da Visual Sistemas que faz parte conosco desta nova conquista da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e dos seus cidadãos, trazendo maior transparência, agilidade e resultados para as demandas do município. A Visual Sistemas foi contratada, com o menor preço, por meio de uma licitação pública e tivemos a sorte da empresa ter sido a mesma que implantou o sistema eletrônico do Senado Federal, da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, da Assembléia Legislativa do Pernambuco e da Assembléia Legislativa da Bahia”, certificou o presidente Agnaldo da Saúde.

A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas é 1ª casa legislativa do extremo sul baiano a adotar o painel eletrônico em plenário e a 3ª Câmara Municipal do interior da Bahia a conquistar este beneficio que está proporcionando maior visibilidade dos trabalhos em plenário, identificação biométrica de operadores e parlamentares, otimização das atividades parlamentares, controle do tempo de tribuna e corte de microfone automático, total transparência nas atividades legislativas, emissão de documentos e relatórios em tempo real.

Com o objetivo de proporcionar mais eficiência e transparência ao processo de registro de presença e votação, foi montado um Vídeo Wall composto por diversas telas para exibição dos conteúdos parlamentares, informações do município e multimídia. Também é disponibilizado um terminal de voto com tecnologia de Palm para pessoas que não possuem biometria de fácil leitura, permitindo um processo de votação abrangente na Casa.

Através de computadores, está sendo possível operar o Sistema de Votação, sistema de Vídeo Wall e controle de áudio para os 24 canais de microfone implantados. Uma equipe de servidores e parlamentares da Câmara Municipal foi treinada, garantindo uma performance plena do novo Sistema de Votação adotado na casa. O papel e a caneta, contudo, ainda estão longe de serem abandonados. Mas o pedido para mudar a ordem de protocolo ou se promover retirada de pauta de proposições não será mais possível depois que for inserido no sistema e tem que se respeitar a ordem de chegada dos registros oriundos dos gabinetes.

Conforme o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, o Sistema Eletrônico de Votação tem trazido um bom retorno e é mais uma ferramenta de transparência para a sociedade, onde os cidadãos poderão acompanhar as votações dos vereadores por meio de um painel eletrônico, conectado a tablets e terminais nos quais os 19 parlamentares votarão, confirmarão presença nas sessões e terão acesso a diversas informações das plenárias. (Por Athylla Borborema).