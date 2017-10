O tema “Licitações de Publicidade” reúne o TCM, Agências de Propaganda, prefeitos e vereadores em Eunápolis

Na segunda-feira do próximo dia 16 de outubro, um encontro denominado de “Seminário de Licitações Publicitárias” ocorre a partir das 16h na Câmara Municipal de Eunápolis promovido pelo TCM – Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e o SINAPRO – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia que reunirá prefeitos, presidentes de Câmaras Municipais, advogados e contadores para discutir e chegar a um entendimento sobre a legislação em relação a necessidade das licitações de publicidade nos órgãos públicos que ainda gera muitos entendimentos conflitantes.

O evento é gratuito e também conta com o apoio da APES – Associação dos Prefeitos do Extremo Sul da Bahia e da FENAPRO – Federação Nacional das Agências de Propaganda. O objetivo além de qualificar os profissionais da gestão público e tentar formalizar uma linguagem só de entendimento entre o TCM e as Agências de Publicidade, o Seminário visa estampar com clareza para os gestores o princípio da publicidade, aplicável a todos os Poderes, em todos os níveis de governo. Como regra geral, os atos praticados pelos agentes administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as ressalvas legalmente estabelecidas e as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo administrativo deve ser público, acessível ao público em geral, não apenas às partes envolvidas

O Seminário de Licitações Publicitárias também possui o objetivo de capacitar os gestores públicos municipais e das Câmaras de Vereadores, além dos representantes do mercado publicitário, sobre a legislação específica em vigor de concorrências para contratação de agências de propaganda (Lei 12232/10). O Sinapro-Bahia, em parceria com Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia e com a Rede Bahia, promovem o referido Seminário de Licitações objetivando consolidar o entendimento no Estado em nome de uma melhor transparência administrativa na gestão púbica na Bahia.

Três edições do evento já foram realizadas. A largada foi dada no último dia 29 de agosto, no auditório do TCM, em Salvador, com a participação de mais de 100 pessoas. Já no dia seguinte, no dia 30 de agosto, a equipe seguiu para Vitória da Conquista, onde promoveu dois encontros. O primeiro, no auditório da TV Sudoeste, que reuniu 27 participantes, entre representantes de Agências de Propaganda e da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. A segunda palestra de capacitação foi promovida no Auditório da CEMAE – Centro Municipal de Atenção Especializada para um público de 300 pessoas.

Na segunda-feira do último dia 18 de setembro, o Seminário de Licitações foi realizado em Itabuna, na região sul do Estado. Houve recorde de inscrições, que passaram de 300 pessoas. Ainda este ano, a capacitação será realizada nas cidades de Barreiras, Feira de Santana e Juazeiro. O Seminário de Licitações Publicitárias tem a finalidade de capacitar os servidores municipais e representantes do mercado publicitário baianos sobre os critérios de concorrências para contratação de agências de propaganda, conforme a legislação específica em vigor.

Para o publicitário Leonardo Araújo, diretor-executivo da Agência de Propaganda Lado-B em Teixeira de Freitas e delegado regional no extremo sul do SINAPRO – Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia, a participação dos publicitários, contadores e procuradores municipais será da maior importância pelo momento histórico qualificador que estes órgãos estão proporcionando. Para ele, tem que haver um empenho para o maior engajamento das agencias associadas para que só assim, se consiga fortalecer o mercado e valorizar a atividade publicitária no Estado.

“Nosso objetivo, através dessa parceria com o TCM, é de assegurar que as licitações para contratação das Agências de Propaganda em nosso Estado sigam, rigorosamente, os critérios estabelecidos pela Lei 12.232/10. O Seminário de Licitações é mais uma das ações que o Sindicato está realizando para capacitar o mercado publicitário acerca deste tema e, desta vez estamos realizando um desejo antigo que é a parceria com o TCM”, enfatiza Leonardo Araújo, delegado regional no extremo sul do SINAPRO e precursor do projeto iniciado em junho de 2015 e somente agora se vive a realização do evento em nome da transparência pública.

“A Constituição garante aos indivíduos o direito à privacidade e à intimidade, ou seja, cada pessoa tem o direito de isolar parte da sua vida do conhecimento alheio. Contudo, tais direitos não se aplicam aos agentes públicos quando atuam no exercício de suas funções. A administração pública tem o dever de manifestar todos os atos por ela praticados. Tal medida é imposta através do Princípio da Publicidade. O gestor que se recusa a divulgar seus atos públicos não zela pelo principio democrático de direito e nem respeita o principio constitucional da transparência dos seus atos públicos e, naturalmente passa a ser visto com desconfiança”, disse o conselheiro Adelmo Gomes Guimarães, diretor adjunto da Escola de Contas do TCM/BA. (Por Athylla Borborema).