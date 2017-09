Odontóloga de Teixeira de Freitas tem artigo publicado em revista internacional de odontologia

Na manhã desta quarta-feira, dia 27 de setembro, a odontóloga teixeirense Tainah Coelho, usou as redes sociais para agradecer e registrar a publicação de um artigo seu numa regista internacional de odontologia. “Estou muito feliz e agradecida! Na manhã do dia de hoje recebi a notícia de que meu artigo foi aceito e PUBLICADO na revista internacional de odontologia: IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS)”, escreveu.

E completou: “Gostaria de agradecer em especial o meu Mestre Henrique Braitt (grande influência nacional e internacional na Endodontia) e a professora Camila Almeida de Andrade, Cirurgiã-Dentista Especialista e Mestra em Endodontia. Obrigada por acreditar, incentivar e concretizar”, concluiu.

A odontóloga Tainah Coelho é filha do renomado advogado, especialista em Direito Público, Charles de Melo Coelho e casada com Lucas Bocão, radialista e vice-prefeito do município de Teixeira de Freitas. (Por Ronildo Brito)