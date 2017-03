Oficina da Operação Ronda Maria da Penha capacita policiais femininas

Cem policiais dos comandos regionais de Salvador e região metropolitana estão sendo capacitadas, esta semana (20 a 24), na unidade do Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Ação da Operação Ronda Maria da Penha (ORMP), a ‘Oficina Espelho’ prepara o efetivo feminino da PM para a prevenção e combate à violência contra a mulher. O nome vem do jogo autoral de tabuleiro utilizado durante o curso, com o qual elas aprendem sobre a rede de enfrentamento à violência contra mulher e como reconhecer os tipos de violência previstos por lei no cotidiano.

Para Alessandra Brito, tenente do comando especializado Ronda Maria da Penha, o principal objetivo da oficina é melhorar cada vez mais os resultados das ações da ORMP. “É fundamental que todos os policias militares, tanto do sexo masculino quanto feminino, tenham esse conhecimento. É muito importante que todos saibam quais sãos os tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, para que eles consigam dar atendimento e fazer o acompanhamento adequado das vitimas”.

Para a cabo Rita Costa, que participou da oficina nesta quarta-feira (22), os conhecimentos adquiridos serão disseminados entre as corporações. “Agora, eu vou poder aconselhar melhor quem procurar ajuda, sejam vítimas ou mesmo pessoas do meu círculo de convivência. Além disso, através desse projeto, quem passou por aqui hoje vai certamente transmitir essas informações para outras unidades da PM, aumentando o alcance das ações dessa operação tão importante”.

Outras ações

Em parceria com a Operação Ronda Escolar serão ministradas palestras de prevenção à violência contra a mulher nos bairros onde há maior índice de registro de ocorrências dessa natureza. Serão realizadas em instituições de ensino nos bairros de Periperi, nesta quinta (23), e Brotas, no dia 30. Itapuã já havia recebido a iniciativa no dia 16 deste mês.

Neste sábado (25), duas ações serão realizadas simultaneamente. A primeira ocorrerá a partir das 8h30, na sede da Operação Ronda Maria da Penha, localizada no Disep de Periperi. A segunda é o projeto ‘Mulheres de Coragem’ que, em parceria com o Instituto Avon e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado (SPM), oferece a 15 mulheres assistidas pela ORMP o estímulo à prática do artesanato, fomentando a possibilidade do desenvolvimento de uma atividade voltada à subsistência das assistidas. (Da redação TN)