Oficina de capacitação reúne cerca de 200 empresários em Medeiros Neto

Fomentar a inovação empreendedora, fortalecer e capacitar empresários da região foram os principais objetivos da oficina realizada no último dia 4, em Medeiros Neto. A capacitação levou aprendizado para cerca de 200 empresários de diversos setores, durante o Circuito Empresarial Sebrae, que contou com apoio do Banco do Nordeste, Prefeitura de Medeiros Neto e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município.

Para o empreendedor Valmir Leite, proprietário da empresa Festa & Cia, as dificuldades diárias dos empresários são semelhantes e a inovação sempre favorece nos resultados. “Com essa proposta do Sebrae e a nossa participação, as oportunidades surgem para o nosso negócio, abrindo horizontes para investir na empresa sem gerar maiores custos”, afirmou. Ainda segundo o empresário, o empreendedor hoje em dia tem acesso fácil às informações por meio das mídias, o que pode beneficiar em muitas demandas mas, é por meio de iniciativas práticas que há melhorias no negócio.

O gerente regional do Sebrae, Alex Brito, destaca que os resultados de uma empresa estão na redução de custos, manutenção dos seus processos de produção e inovação. “São diversas frentes que o empresário precisa repensar sobre custos, principalmente nesses tempos em que se fala muito de crise. A inovação no mercado é que pode gerar a tão sonhada competitividade”, finalizou.

Para saber quando e como se inscrever gratuitamente para o Circuito em outras cidades, é preciso acessar a Loja Virtual do Sebrae ou entrar em contato com os Postos de Atendimento do Sebrae em Teixeira de Freitas pelos telefones (73) 3291-4777 ou (73) 3291-4333; em Eunápolis, (73) 3281-1782 ou (73) 3281-6070 e também em Porto Seguro, pelo (73) 3288-1564. (Da redação TN)