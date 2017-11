Oftalmologista é encontrado morto em seu apartamento na cidade de Eunápolis

No início da tarde desta segunda-feira (20), o oftalmologista Antônio Ildefonso Souza, de 73 anos, foi encontrado morto dentro de seu apartamento na Avenida Porto Seguro, região central de Eunápolis.

De acordo com informações levantadas pela polícia, a esposa do oftalmologista chegou em casa com o filho recém-nascido nos braços e encontrou Ildefonso na cama já sem vida.

Uma equipe do SAMU esteve no local e informou que no corpo da vítima não havia sinais de violência.

Antônio Ildefonso era bastante conhecido na cidade por ser um dos mais antigos profissionais da oftalmologia. Ele trabalhou por muito tempo prestando serviço à Ciretran de Eunápolis, realizando exames de vista exigidos nos procedimentos para retirada e renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH. (Por Ronildo Brito c/informações do Atlântica News)