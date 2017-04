Operação Carne Fraca: Idec pede explicações sobre suspensão do recall

Na última sexta-feira (31), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)encaminhou à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon), ao Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, uma carta pedindo explicações sobre a suspensão do recall das carnes provenientes dos frigoríficos Souza Ramos, Transmeat e Pecin, alvos da Operação Carne Fraca.

No ofício, o Idec solicita os elementos pelos quais estão sendo fundamentadas as decisões dos órgãos acima mencionados; além dos números dos processos administrativos que buscam fiscalizar a atividade da indústria de alimentos de origem animal e as informações encontradas até o momento.

“Continuamos o trabalho de monitoramento das medidas tomadas pelas autoridades responsáveis. Até agora, não recebemos nenhum comunicado oficial da Senacon, do Mapa ou do Ministério da Justiça acerca das informações em posse desses órgãos”, diz o advogado em políticas públicas do Idec, Flavio Siqueira.

O Idec reforça a necessidade de transparência no processo e aguardará cinco dias para que todas as informações sob tutela dos órgãos acima mencionados, inclusive as já solicitadas anteriormente, sejam recebidas. O Instituto espera ainda que mais informações sobre os detalhes da Operação Carne Fraca sejam trazidas a público para que os reais riscos que os consumidores brasileiros e de outros países sejam expostos. (Da redação TN)