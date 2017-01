Ostentação: “Baronesa” do tráfico de drogas é presa em operação policial no ES

Uma operação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten) desarticulou uma quadrilha de traficantes formada por jovens de classe média da Serra. A ação dos policiais civis, que teve um período de investigação de 45 dias, foi batizada de “La Baronesa”, em alusão ao apelido de Barbara dos Reis Rodrigues, 26 anos, líder da quadrilha, e que se autointitula “Baronesa” do tráfico.

A operação foi deflagrada nesta segunda-feira (09) com a prisão do universitário Rafael Affonso Marinho, 25 anos. O estudante, que cursa Administração em uma faculdade da Serra, foi preso com 5 kg de maconha no estacionamento de um supermercado em Laranjeiras. Ele iria entregar a droga para Weverton Lonardelli da Silva Santos, 20 anos, e Lucas Heleboski Jacintho, 21 anos, que também foram presos pelos policiais.

Rafael trabalhava para Barbara fazendo a distribuição da droga. Segundo o delegado Augusto Giorno, o universitário, a cada venda realizada, ganhava uma comissão que variava de R$ 1 mil a R$ 2 mil.

Depois de prender o trio no estacionamento do supermercado, os policiais foram até o apartamento onde Rafael mora, em Colina de Laranjeiras. Lá, Barbara esperava pelo universitário e teve uma surpresa com a chegada da Polícia Civil. Ela tentou fugir, mas não conseguiu.

O delegado Augusto Giorno afirma que Barbara é a cabeça do esquema. Ela já foi presa, tem passagens por tráfico de drogas e foi autuada por associação criminosa. A traficante, que trazia a droga do Paraguai, também foi presa no Paraná transportando 50 kg de drogas.

“Ela tinha uma vida de ostentação, viagens e posava com carros caros”, disse Giorno.

Bárbara agenciava e recrutava pessoas de classe média, acima de qualquer suspeita, para fazer a distribuição da droga. Costumava trazer de 50 a 200 kg por mês do Paraguai movimentando cerca de R$ 500 mil. (Informações: A Gazeta)