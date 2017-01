Ousadia: Homem é preso comandando “boca de fumo” na rua da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas Imagem: Rafael Vedra/LN

Não é de agora que os bairros dos centros urbanos estão sendo tomados por pontos de venda de drogas, mas por essa ninguém esperava. Na tarde desta quinta-feira, dia 26 de janeiro, policiais militares da RONDESP Sul receberam uma denúncia anônima, informando que uma residência localizada na Rua Euclides da Cunha, próximo à sede da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas, estava sendo usada como “boca de fumo”, com movimentação frequente de viciados. A guarnição foi imediatamente ao local, onde abordou um suspeito na porta do imóvel. Ao ser questionado ele relatou ser viciado e que estava ali pra comprar drogas.

Ainda mais desconfiados os militares adentraram à residência, onde encontraram Giliard Oliveira da Costa, de 30 anos de idade, natural de Caravelas, que estava em posse de 28 pedras de crack, já embaladas e prontas para comercialização, porções de maconha, saquinhos plásticos e dois aparelhos celulares. Com a descoberta o acusado recebeu voz de prisão e foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), onde o caso foi registrado e apresentado ao delegado Marco Antônio Neves, titular da especializada.

Segundo os militares da Rondesp, Giliard, mais conhecido como “Gili”, já possui passagem na polícia e recentemente conseguiu escapar de uma outra abordagem do PETO, ocorrida no Bairro Ulisses Guimarães, região oeste da cidade. Na época uma mulher, que seria sua companheira, acabou presa com drogas.

No fim da tarde desta quinta-feira, dia 26, após oitivas, o delegado Marco Antônio Neves indiciou o elemento por tráfico de drogas, com base no Artigo 33, da temida Lei 11.343/2006. Ele foi levado à carceragem da 8ª Coorpin, mas após a conclusão dos trabalhos da Polícia Civil, será mandado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde vai permanecer à disposição da Justiça. (Da redação TN)