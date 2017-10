Ousadia: Menor é assassinado na calçada do Shopping Teixeira Mall Assassinato chocou visitantes e comerciantes do Teixeira Mall

Um assassinato ousado foi registrado na noite deste último sábado, dia 21 de outubro, por volta 21h30, na calçada do Shopping Teixeira Mall, região central e de grande movimento de Teixeira de Freitas. Wanderson Souza dos Santos, de 16 anos, morador do Bairro Vila Vargas, caminhava na calçada, quando os dois assassinos chegaram numa motocicleta, de cor preta e placa não anotada.

Testemunhas disseram à Polícia Militar, primeira força de segurança a chegar no local do crime, que o pistoleiro desceu do veículo de arma em punho e assim que efetuou os disparos à queima roupa na vítima, retornou à carona da moto, que teria ficado em funcionamento e os dois fugiram em alta velocidade. A vidraça de uma loja próxima foi estilhaçada por um dos tiros.

Segundo o perito Flávio Sampaio, do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT) e autoridade responsável pela perícia de local, no corpo do menor foram constatadas três perfurações, sendo duas de entra e uma saída. Próximo ao corpo foi recolhido um projétil. Autoria e motivação do crime seguem sendo investigadas pelo Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), serviço especializado da 8ª Coorpin. (Por Ronildo Brito)