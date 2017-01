Paciente mineiro atendido em Teixeira de Freitas estava com febre amarela

Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), confirmou através de nota, que o teste sorológico de um paciente atendido em Teixeira de Freitas, deu como positivo de febre amarela. Segundo já havia informado no início da semana, o secretário municipal de Saúde, José Arcangêlo Depisol, o homem com os sintomas da doença havia sido atendido em um hospital particular da cidade, mas fora transferido imediatamente para Teófilo Otoni-MG., sua cidade de origem.

De acordo com Rodrigo Kuada, diretor do Núcleo Regional de Saúde, antiga Diretoria Regional de Saúde (DIRES), o mineiro passava férias na cidade do Prado, quando começou a sentir os sintomas da doença. Imediatamente ele foi transferido para Teixeira de Freitas e por decisão da família, acabou sendo levado para Minas Gerais, estado que passa por um surto da febre.

Inicialmente, tanto esse caso, como um outro de um funcionário de uma empresa de celulose e papel, deram negativos, mas novas coletas sanguineas foram feitas e mandadas para análise específica no Laboratório Central (LACEN), em Salvador. Ainda não foi informado o resultado do teste sorológico do segundo caso suspeito.

O resultado positivo do primeiro caso de febre amarela na região foi essencial para que a Sesab solicitasse ao Ministério da Saúde (MS) a ampliação da imunização para as cidades com elevada circulação de pessoas oriundas de Minas Gerais, devido ao acesso a toda região litorânea, sobretudo no verão, como é o caso de Teixeira de Freitas. As outras cidades do extremo sul com recomendação de imunização são: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália e Vereda. (Da redação TN)