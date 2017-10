Pacientes são atendidos no 2º mutirão do glaucoma de Alcobaça

O município de Alcobaca realizou na quinta-feira (19) o mutirão do glaucoma. A ação é a segunda realizada em apenas seis meses. A última aconteceu no último mês de maio. Os alcobacenses da zona rural do município foram atendidos durante o período da manhã. Já aqueles que residem na sede, tiveram os atendimentos agendados para parte da tarde. A triagem desses pacientes aconteceu nas unidades básicas da rede de saúde.

O mutirão do glaucoma foi realizado no PSF01 (que fica localizado na Praça da Cacimba, no centro da cidade).

O serviço foi direcionado aos pacientes da rede pública com idade acima dos 40 anos ou com histórico familiar de diagnóstico da doença.

Para o secretário de Saúde de Alcobaça, Robson Mattos, essa ação contribui para a melhoria da expectativa e da qualidade de vida da população. “Esse tipo de procedimento é muito caro e o tratamento é ainda mais impactante sobre a economia de muitos desses pacientes, daí, esse tipo de ação aumenta a eficiência e a abrangência da rede de saúde”, explicou.

O representante do Instituto Saúde de Olhos de Brasília (ISOB), Edinaldo de Souza, falou dos procedimentos realizados no mutirão do glaucoma. “Estamos realizando fundoscopia (fundo de olho),

tonometria e campimetria (campo visual), procedimentos para detectação de anomalias e irregularidades na visão. Após os exames, os pacientes diagnosticados com a doença, começam a receber os medicamentos gratuitamente, de forma continuada, até o final de sua vida”, esclareceu.

A vereadora Sandra do Cantagalo se sentiu muito orgulhosa de ver o serviço sendo oferecido à população. “É um prazer imenso ver a realização desse mutirão, pela segunda vez, o que mostra o compromisso do Prefeito de Alcobaça, Léo Brito, e do Secretário de Saúde, Robson Mattos, e de toda a equipe de saúde. É uma satisfação muito grande, pois, o nosso povo realmente precisa desse tipo de ação”, destacou.

A moradora de Rancho Queimado, Sônia Maria da Costa Santos, aproveitou o serviço oferecido gratuitamente na rede pública de saúde para conferir sua visão. “Isso é muito bom, principalmente pra gente, que não tem dinheiro suficiente para fazer esse tipo de atendimento médico, daí eu vim me prevenir, mas, graças à Deus, não deu nada”, afirmou.

Seu João Costa, morador de Igrejinha, retornou para fazer um novo exame na visão. “Estamos aqui pela segunda vez para examinar as vistas e, graças à Deus, tá tudo certo. Esse procedimento é muito para todos nós, até da zona rural, e esse é um trabalho muito bom pra gente”, opinou. (Da redação TN)