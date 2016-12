Padeiro é preso após entregar pães recheados de maconha na Delegacia de Itapetinga

Está preso por tráfico de drogas em Itapetinga, no sudoeste da Bahia, o padeiro Carlos Alberto, funcionário de uma padaria da cidade, que no último sábado, dia 17 de dezembro, fez a entrega de uma sacola de pães que deveria ser repassada aos presos custodiados na Delegacia da Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Civil, a padaria é a responsável pela distribuição de pães para os detentos, mas não era o homem preso que costumava fazer as entregas. Ainda de acordo com a polícia, o padeiro atrasou o serviço no local de trabalho para que ele fosse o responsável pela entrega. Após deixar os pães, Carlos Alberto foi embora do local.

Como sempre acontece os agentes do setor de custódia fizeram uma verificação no alimento e perceberam que estavam pesados demais. Quando abriram um dos pães, os policiais perceberam que o mesmo estava recheado de maconha, a exemplo de vários outros que também foram abertos.

Com a descoberta a polícia iniciou uma investigação e realizou a prisão do padeiro em flagrante. Outros dois funcionários da padaria prestaram depoimento e foram liberados. As investigações em torno do caso continuam, já que a polícia desconfia da participação de outras pessoas ligadas à padaria. (Por Ronildo Brito)