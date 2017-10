Palestras sobre vendas e motivação marcam Semana de Capacitação em Porto Seguro e Itamaraju

Seguro e Itamaraju, no Extremo Sul da Bahia, a Semana de Capacitação Empresarial. O evento contou com a participação dos palestrantes Allan Costa e Ciro Bottini.

Com o tema, “A Arte de Fazer Acontecer”, Allan Costa, um dos maiores palestrantes do Brasil, apresentou ferramentas de aprendizado para uma plateia com mais de 300 pessoas, no auditório do Senac, em Porto Seguro. “O objetivo dessa palestra é provocar a capacidade do empreendedor fazer escolhas conscientes e entender que crise é uma questão de modelo mental”, disse Allan Costa.

Para empresário Edvaldo de Alcântara Barros, proprietário da Alcântara Artesanato, em Porto Seguro, o evento foi uma oportunidade para desenvolver novas atitudes nos negócios. “Trouxe uma perspectiva para minha empresa mudar para melhor – e a iniciativa do Sebrae faz toda a diferença”, disse.

Já em Itamaraju, o palestrante e apresentador de televisão, Ciro Bottini, falou sobre como encantar clientes, marketing pessoal e motivação. “Nós podemos encantar os nossos clientes se melhoramos a nossa comunicação, com muita motivação e animação para vender”, destacou Bottini, em sua palestra com o tema “Vender, vender, vender”, que oportunizou aprendizado e capacitação para mais de 250 pessoas na cidade.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, um indicativo da predisposição dos empreendedores para o desenvolvimento da região é a “casa cheia”. “As palestras oportunizaram capacitação e ampliação de horizontes para os participantes, apontando para resultados positivos no desenvolvimento local”, destacou. (Alisson Leite)