Papa Francisco nomeia bispo para Diocese Teixeira de Freitas/Caravelas

A Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou nesta quarta-feira, 15 de novembro, a decisão do papa Francisco em nomear para a vacante diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas, no Estado da Bahia, o padre Jailton de Oliveira Lino, atualmente ecônomo da Delegação Nossa Senhora Aparecida em Porto Alegre (RS).

Nascido em 28 de janeiro de 1965, padre Jailton é natural de Feira de Santana, na Bahia (BA). É formado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Também possui mestrado em Psicologia pela Universidade do Rio dos Sinos (UNISINOS), em Porto Alegre.

Foi ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1988, em Feira de Santana (BA). Atualmente tem 52 anos de idade e 28 de sacerdócio. Entre suas atribuições como sacerdote exerceu os postos de vice-provincial e mestre dos noviços; delegado-provincial e ecônomo provincial, ambos em Porto Alegre (RS).

Saudação

Com a nomeação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou saudação ao novo membro do episcopado. A mensagem é assinada pelo secretário-geral da entidade, dom Leonardo Steiner. (Da redação TN)