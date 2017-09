Parque Tecnológico da Bahia completa cinco anos de fomento à ciência e inovação

O Parque Tecnológico da Bahia completa cinco anos em setembro com cases de sucesso. São 30 empresas residentes e incubadas, seis instituições de pesquisa e apoio do Sebrae. Com diversos negócios e pesquisas em desenvolvimento no espaço do Tecnocentro, o aniversário do Parque é marcado por ainda mais incentivo ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovador nas áreas de biotecnologia e saúde, tecnologia da inovação e comunicação, e energias e engenharias.

Segundo o coordenador do Tecnocentro, Igor Galvão, o trabalho no Parque tende a se expandir com novos empreendimentos e oportunidades. “Ainda este ano, vamos lançar um novo edital para pelo menos mais 15 startups para a Áity Incubadora. Temos o LabSolar já em fase de implantação, que é o primeiro laboratório do Brasil de certificação de placas fotovoltaicas, além do LivingLab, o ‘laboratório vivo’, resultado de uma parceria da Ufba com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, que vai testar tecnologias no conceito de cidades inteligentes e deve se inaugurado também até dezembro”, explica o coordenador.

Localizado em um área de 581 mil metros quadrados, o Parque Tecnológico funciona com o Tecnocentro e possui lotes públicos e privados disponíveis para empresas interessadas em se instalar no local. Espaço que cria o ecossistema ideal para o desenvolvimento do potencial tecnológico que a Bahia possui. (Por Ronildo Brito)